4-1. Estados Unidos brilla en su debut mundialista y golea a Paraguay

5 minutos

Mikaela Viqueira

Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Estados Unidos firmó este viernes un debut mundialista arrollador al batir por 4-1 a un Paraguay poco despierto, un triunfo que ratifica el poderío del proyecto del argentino Mauricio Pochettino y catapulta a los anfitriones a lo más alto de la tabla del grupo D del Mundial.

El duelo comenzó a definirse desde muy temprano, en el minuto 7, cuando los nervios traicionaron al conjunto paraguayo ante un peligroso centro de Weston McKennie hacia el punto penalti que el defensor guaraní Damián Bobadilla intentó despejar, con tan mala fortuna que terminó metiendo el balón en su propia meta.

La ofensiva estadounidense volvió a golpear en el minuto 31, cuando Folarin Balogun, estrella de la tarde californiana, se encargó de firmar el segundo tanto del encuentro con un gran remate, aprovechando una asistencia precisa de Christian Pulisic.

Balogun, primer máximo goleador de la Copa, apareció de nuevo en una de las últimas jugadas antes del descanso para firmar su doblete e imponer el 3-0, un golpe letal que terminó por hundir las aspiraciones de la escuadra guaraní antes de marcharse al descanso.

En el minuto 72, Mauricio Magalhaes, quien había ingresado en el segundo tiempo con la misión de darle agilidad la Albirroja, anotó el primer tanto de su selección en el Mundial, una valiosa diana que, de momento, sirvió para aupar los ánimos del conjunto guaraní.

Pero de nada sirvieron los esfuerzos de los de Gustavo Alfaro, que se quedaron sin combustible en el tramo final, algo que aprovechó Giovanni Reyna para dar un golpe de autoridad y sellar la goleada con el tanto definitivo.

El combinado estadounidense encaró el encuentro con una actitud engrandecida, sobre todo en el primer tiempo, impulsados por su condición de local.

Los de Pochettino no solo fueron físicamente superior a su rival, sino que además lograron plasmar una ventaja ofensiva totalmente imparable.

Paraguay, por su parte, apenas dispuso de ocasiones durante el juego debido a la asfixiante presión, lo que obligó a los suramericanos replegar filas y enjaularse en su propio campo para intentar frenar los constantes ataques de un rival.

Con la ventaja ya consolidada en el marcador, el argentino Mauricio Pochettino decidió dar descanso a Pulisic para la segunda parte, donde el conjunto apenas bajó la guardia y continuó exhibiendo su hegemonía en el campo.

Mientras, los de Alfaro trataban de buscar una reacción heroica para remontar lo imposible frente a un oponente incapaz de ceder el control del juego.

Aún y con el gol de Mauricio aprovechando un error defensivo de los locales, el libreto del partido apenas cambió sustancialmente, otorgándole así la victoria, en parte predestinada, al anfitrión del Mundial.

A una afición entregada a la causa se sumaron celebridades de Hollywood como David Beckham y su esposa, Victoria Beckha, así como Tom Cruise, Paris Hilton, Sofía Vergara, Hilary Duff y George Lucas.

También el magnate Bill Gates y la cantante Katy Perry junto a su actual pareja, el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, y Halley Berry, se encontraban entre los poco más de 70.000 asistentes al partido.

Los tres puntos que se embolsa Estados Unidos le otorgan una ventaja clave dentro del grupo D, en el que también se encuentran Australia y Turquía. Los de Pochettino volverán a jugar el próximo 19 de junio contra Australia en Seattle.

Por su parte, Paraguay buscará recuperarse ese mismo viernes encarando a Turquía en Santa Clara, en el estado de California.

– Ficha técnica:

4.- Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards y Tim Ream, Sergiño Dest (m.72, Ricardo Pepi), Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson, Malik Tillman (m.82, Giovanni Reyna), Christian Pulisic (m.46, Sebastian Berhalter) y Folarin Balogun (m.72, Tim Weah).

Entrenador: Mauricio Pochettino

1.- Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres (m.79, Ramón Sosa), Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla (m.46, Mauricio), Gustavo Gómez, Diego Gómez (m.80: Alejandro Romero), Miguel Almirón (m.79, Gustavo Velázquez) y Julio Enciso y Antonio Sanabria (m.59, Alex Arce).

Entrenador: Gustavo Alfaro

Goles: 1-0, m.7: Damián Bobadilla (autogol). 2-0, m. 31: Folarin Balogun. 3-0, m. 45+5: Folarin Balogun. 3-1, m.73: Mauricio Magalhaes. 4-1, m.90+8: Giovanni Reyna.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Juan Cáceres, Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Álex Arce, Junior Alonso, de Paraguay; y a Tyler Adams, de Estados Unidos.

Incidencias: partido correspondiente al Grupo D del Mundial 2026 disputado en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 personas. Primer encuentro de una Copa del Mundo masculina jugado en suelo estadounidense. Se realizaron dos pausas de hidratación, una en cada tiempo. EFE

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