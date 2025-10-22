4-1. Paraguay remonta con una gran Claudia Martínez Ovando y ya está en octavos

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- La selección de Paraguay remontó a Nueva Zelanda este miércoles (4-1), gracias en parte, al ‘hat-trick’ de Claudia Martínez Ovando, y aseguró su pase a los octavos de final del Mundial sub-17 disputado en Marruecos.

Paraguay quiso dominar desde el inicio y se encontró con un gol de Alisson Bareiro en el minuto 4, pero fue anulado por fuera de juego. Aunque parecía que el dominio era sudamericano, Nueva Zelanda aprovechó una gran jugada colectiva y sorprendió marcando el 1-0 en las botas de Katie Pugh (min.30).

Todo cambió tras el descanso. La paraguaya Claudia Martínez Ovando aprovechó las dudas de la defensa neozelandesa y con un potente derechazo en el área pequeña, tras un saque de esquina, puso la igualada en el marcador (min.47).

El gol fue un chute de energía para la selección albiazul. Nuevamente, Martínez Ovando realizó una jugada individual de mucha calidad y fusiló la portería de Harriet Müller para poner el 2-1 (min.53). Todo se pondría aún más de cara diez minutos después, cuando Martínez Ovando culminó su gran noche con un ‘hat-trick’ al aprovechar una peinada de cabeza de Fiorella Aquino dentro del área (min.64).

No se habían repuesto las neozelandesas del golpe cuando llegó el 4-1 tres minutos más tarde, esta vez obra de Kiara Florentín, a pase de Martínez Ovando (min.67).

La gran remontada deja a las sudamericanas segundas sólo por detrás de Japón, igualadas a seis puntos. Con la clasificación a la siguiente ronda en el bolsillo, se espera un gran duelo ante las niponas por el liderato del grupo F. EFE

