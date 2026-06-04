4-2. Panamá derrota a República Dominicana en su penúltimo ensayo previo al Mundial

3 minutos

Ciudad de Panamá, 3 jun (EFE).- La selección de Panamá derrotó 4-2 a su par de República Dominicana en el partido de despedida ante su afición y el penúltimo de preparación antes de su debut en el Mundial 2026.

Los primeros minutos del encuentro mostraron a una selección dominicana más agresiva, presionando alto y buscando profundidad en ataque, mientras que Panamá apostaba por las transiciones rápidas.

Mariano Díaz protagonizó una de las primeras acciones de peligro tras una descolgada de Luiyi de Lucas. El delantero ingresó al área con opciones de gol, pero Edgar Fariña apareció a tiempo para evitar la apertura del marcador para los visitantes.

Con el paso de los minutos, Panamá comenzó a ganar terreno. En el 11, José Fajardo conectó con Tomás Rodríguez, quien quedó mano a mano con el arquero dominicano Xavier Valdez, aunque no logró definir.

Un minuto después, Roderick Miller probó suerte con un remate de media distancia que pasó muy cerca del arco rival.

La insistencia panameña tuvo recompensa al minuto 17. Tras una mala salida de Valdez, el balón quedó servido para Tomás Rodríguez, que definió con el arco vacío para colocar el 1-0.

República Dominicana reaccionó rápidamente. Al minuto 19, Peter Federico ingresó al área con peligro y sacó un disparo que obligó al guardameta César Samudio a intervenir con algunos apuros.

La visita volvió a acercarse al empate al minuto 34, cuando Jean Carlos López conectó un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.

Antes del descanso, Panamá amplió la diferencia. Al minuto 44, Víctor Griffith remató desde fuera del área y el balón se desvió en Luiyi de Lucas, descolocando a Valdez para el 2-0.

Con esa ventaja, los equipos se marcharon al descanso.

República Dominicana aprovechó los cambios realizados por Panamá al inicio de la segunda mitad y descontó rápidamente. Al minuto 47, Mariano Díaz culminó una buena jugada ofensiva para establecer el 2-1.

La respuesta panameña no tardó en llegar. Al minuto 58, Andrés Andrade filtró un balón en profundidad para Cecilio Waterman, quien eludió al arquero y definió a puerta vacía para ampliar la ventaja a 3-1.

Sin embargo, los dominicanos mantuvieron la presión. Al minuto 65, una pérdida de balón de Fidel Escobar fue aprovechada por Eric Japa, que sacó un potente remate para colocar el 3-2.

La visita estuvo cerca del empate al minuto 78 cuando una mala salida del guardameta Luis Mejía Gunn generó una situación de peligro que la defensa panameña logró resolver.

Con República Dominicana volcada al ataque en busca de la igualdad, Panamá encontró espacios para sentenciar el encuentro. Al minuto 89, Kadir Barría aprovechó una de las últimas oportunidades del partido para marcar el definitivo 4-2.

Con este resultado, la selección panameña se alista para enfrentar el próximo sábado a Bosnia en San Luis, en su último ensayo antes de su debut mundialista, programado para el 17 de junio ante Ghana.

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