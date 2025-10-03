The Swiss voice in the world since 1935
473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel

1 minuto

Ashdod (Israel), 3 oct (EFE).- Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para romper el bloqueo fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

Según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países. EFE

