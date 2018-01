Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“Cerrarse no ayuda”: Merkel Andrea Ornelas (reseña informativa) 24 de enero de 2018 - 21:40 Europa concentró los reflectores del segundo día de trabajos del foro de Davos. La canciller alemana Angela Merkel propuso construir una economía global 4.0, que sea inclusiva. Y confesó que, en materia de datos, Europa reflexiona mucho y aún actúa poco. El discurso de Angela Merkel ante los asistentes al WEF, y del mundo entero gracias a la magia de la transmisión en directo, comenzó con una breve charla sostenida con un viejo amigo: Klaus Schwab. El presidente del WEF, quien ha sido su anfitrión durante 10 ocasiones en Davos, le pidió esbozar el futuro de Europa y del mundo. Una poderosa metáfora marcó el tono de la alocución de la política alemana: “desde el Imperio Romano o la Gran Muralla China sabemos bien que cerrarse no ayuda”. Afirmó que el mundo necesita, hoy, una economía de mercado 4.0, una que sea realmente inclusiva. Pero éste es un desafío que debe resolverse a distintos niveles, con esfuerzos individuales, regionales y multilaterales, según expresó. En nuestro caso, “como Unión Europea, en tiempos de incertidumbre necesitamos unión para ser capaces de responder a las dudas que tiene la ciudadanía europea”, dijo. Y admitió que, para tener voz y peso en la escena internacional, la UE aún tiene mucho trabajo por hacer porque “no nos fiamos los unos de los otros”. Unión bancaria y esfuerzos mancomunados En el terreno económico, Angela Merkel enfatizó que urge en Europa ultimar los detalles necesarios para una unión bancaria y de capitales que proteja a esta región de posibles crisis futuras llegadas del exterior. “Lo que nos lleva a preguntarnos qué tarea debo realizar de forma individual para luego poder mancomunar el esfuerzo”, expresó. Merkel dijo que la UE debe ser consciente, por ejemplo, de que tiene una unión monetaria -que se hace patente a través del euro-, pero está lejos de tener una verdadera unión económica. “En Europa el crecimiento y desarrollo son variopintos, y ésta es una de nuestras asignaturas pendientes”, dijo. La canciller almena exhortó a aprender de los errores cometidos. Recordó que en 2018 se cumple un siglo del fin de la Primera Guerra Mundial, a la que sobrevino después una segunda conflagración global. “¿Hemos aprendido verdaderamente de nuestra historia?”, dijo. Los datos, poderosa moneda de cambio Otra de las inquietudes manifestadas por Merkel en Davos está relacionada con el manejo de datos, una nueva y poderosa moneda de cambio en el siglo XXI. La digitalización y los cambios tecnológicos fueron reconocidos por la oradora como temas que inquietan a Europa y al resto del mundo. “En el manejo de datos, por ejemplo, ¿quién es el propietario de los mismos en el presente? China tiene mucho camino andado en este tema. Pero los europeos no hemos terminado de decidirlo. No sabemos cómo actuar y corremos el riesgo de que, mientras reflexionamos sobre la soberanía de los mismos, la realidad nos rebase”, advirtió. Es el momento de diseñar una “era digital justa” y denunció que hay “grandes empresas de EEUU” que son dueñas de los datos de los ciudadanos, o que pueden acceder a ellos con gran facilidad, y es un tema que el mundo debe debatir y en donde se deben tomar decisiones antes de que sea tarde. La canciller alemana se entrevistó con el presidente de Suiza, Alain Berset. Uno de los diversos encuentros que el representante suizo ha tenido en estos días en Davos.