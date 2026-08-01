5-0. Estados Unidos golea a Cuba y está en cuartos del torneo sub’20 de Concacaf

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Puebla (México), 31 jul (EFE).- La selección de Estados Unidos confirmó su etiqueta de favorito con goleada de 5-0 sobre su par de Cuba para avanzar a los cuartos de final del torneo de la Concacaf sub’20 clasificatorio para el Mundial 2027 de la categoría que se realiza en Puebla, al oriente de México.

Los tantos de la victoria los marcaron Rubén Ramos, Alexander Shaw, Brandon Dayes, Joshua Torquato y Dylan Vanney.

El equipo estadounidense terminó la fase de grupos en el primer lugar del grupo A con nueve puntos. Cuba acabó tercero del sector con tres unidades y aún tiene posibilidad de clasificar a cuartos de final como uno de los mejores terceros, pero depende de los resultados que Honduras y Panamá, integrantes del grupo C, obtengan en sus juegos del sábado.

Estados Unidos mostró su superioridad desde el inicio; al minuto dos abrió el marcador en una acción por la derecha que terminó en un centro largo para el cabezazo a la red de Rubén Ramos.

El acoso sobre el arco cubano volvió a causar estragos al 26 en un centro pasado desde la izquierda en un balón que luego de una serie de rebotes prendió Alexander Shaw con disparo cruzado para vencer al guardameta Zayas y lograr el 2-0.

En la segunda mitad Estados Unidos anotó el 3-0 al 75 en un tiro de esquina en el que Brandon Dayes se anticipó en el primer poste para rematar de cabeza cruzado, lejos de la estirada de Zayas.

Con el rival entregado, llegó el 4-0 al 78 en un disparo potente desde fuera del área de Torquato que entró pegado a la base del poste izquierdo del arco cubano.

La lluvia de goles continuó al 82 gracias a Vanney, quien se metió por el centro al área y pateó a gol ante la salida del guardameta para el 5-0.

– Ficha técnica:

5. Estados Unidos: Kayne Rizvanovich; Joshua Torquato, Braden Dunham, Christopher Cupps, Cooper Sanchez; Javaun Mussenden (B. Dayes, m.65), Alex Shaw (C. Guske, m.65), Xanti Oyharçabal, Jaidyn Contreras (T. Brown, m.80), Rubén Ramos (D. Vanney, m.65); Colton Swan (D. Klapija, m.75).

Seleccionador: Gonzalo Segares.

0. Cuba: Yurixander Zayas; Miguel Morales, Yeasy Quiñones, Erick Martín, Robert Zerquera (R. Morales, m.79); Jennier Batista, Deibi Borrell (E. Viamontes, m.85), Didier Reinoso; Pedro Carsado (J. Pérez, m.69), Yankarlos Iglesias (A. Águila, m.85), Alexandro Rojas (J. Quiñones, m.69).

Seleccionador: Sandro Sevillano.

Goles: 1-0, m.2: R. Ramos. 2-0, m.26: A. Shaw. 3-0, m.75: B. Dayes. 4-0, m.78: J. Torquato. 5-0, m.82: D. Vanney.

Arbitro: Jorge Leira, de Panamá. Amonestó a D. Reinoso y a J. Pérez de Cuba y a J. Batista por Estados Unidos.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo A del Campeonato sub’20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla. EFE

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