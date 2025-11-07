5-2. Honduras lo intenta, pero muere en la orilla ante Zambia

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La selección de Honduras perdió este viernes ante Zambia por 5-2 en un partido que estuvo cerca de remontar, pero que, de nuevo, vuelve a perder, quedando última del grupo H y con pocas opciones de pasar a las eliminatorias.

El conjunto africano parecía tener resuelto el partido al minuto 40, después de los goles de Mulenga, Phiri y Sibeene. Al filo del descanso, el hondureño Yeison Arriola puso el 3-1 en el marcador.

Los americanos comenzaron a creer en la remontada con un tanto de David Ramírez en el 53, pero acabaron sucumbiendo tras la respuesta de Daka y Nyirongo, que marcaron el cuarto y quinto gol de los suyos, respectivamente.

Así, Honduras se hunde en el último puesto del grupo H con cero puntos, los mismos que Indonesia, con la que se jugará unas mínimas opciones de clasificación para pasar como una de las ocho mejores terceras en la última jornada. EFE

