Para el futuro se están barajando varias opciones: una es gestionar el Ateneo como se hizo durante la fase fundacional, de forma itinerante sin local fijo; otra posibilidad consiste en utilizar las salas de un liceo cantonal, donde trabaja un miembro de la junta directiva. Si no se encuentra un espacio duradero para ubicar los libros, se sopesa la posibilidad de donarlos a una biblioteca pública o universitaria.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

50 velas para el Ateneo Popular Español de Zúrich Antonio Suárez Varela 19 de diciembre de 2018 - 15:43 El centro cultural es fundado en septiembre de 1968 por inmigrantes españoles afincados en la ciudad. Desde los inicios celebra sus actos de forma bisemanal durante diez meses al año, suspendiendo sus actividades solamente en julio y agosto. La asociación no se rige por una organización de socios inscritos, sino por un sistema de simpatizantes. La asistencia es libre para todos los interesados. Al principio se apuntaban las direcciones de los asistentes y se les entregaban resguardos de ingreso para recaudar contribuciones voluntarias. Al final de cada reunión se distribuían folletos que anunciaban el siguiente acto, un sistema de programación que sigue vigente en la actualidad. El Ateneo cuenta hoy con unos 500 simpatizantes, de los cuales unos 200 son cotizantes inscritos. La mayoría son residentes españoles, tanto de la primera como de las sucesivas generaciones, además de suizos hispanohablantes y algunos latinoamericanos. Durante la primera etapa de 1968 a 1974, las reuniones y asambleas solían tener lugar en las salas de la Volkshaus, la ‘Casa del Pueblo’ fundada por el movimiento obrero de Zúrich. De 1974 a 1981 los ateneístas se reunían en el restaurante Spiesshof, que dejaba sus salas para la consumición y celebración de los actos. Desde el año 1981 hasta hoy tiene sede propia en un bajo de la céntrica calle Limmatstrasse, 35. El local dispone de una sala de reunión y una biblioteca con 6 000 volúmenes. El ‘Rincón’ de la biblioteca está dedicado a Hans Hutter, uno de los 800 brigadistas suizos que lucharon en la Guerra Civil española y a quienes el centro dedicó en 1985 el primer homenaje público realizado en Suiza a los combatientes voluntarios. En marzo de 2018, los propietarios comunicaron que iban a realizar una remodelación del edificio y rescindieron los contratos de alquiler a los vecinos de la finca. Muchos se verán obligados a trasladarse a barrios periféricos, en una ciudad castigada por la falta de vivienda y los elevados precios del alquiler. Los inquilinos han recurrido la decisión ante los tribunales, con lo que podrán retrasar uno o dos años más el desalojo definitivo. Para el futuro se están barajando varias opciones: una es gestionar el Ateneo como se hizo durante la fase fundacional, de forma itinerante sin local fijo; otra posibilidad consiste en utilizar las salas de un liceo cantonal, donde trabaja un miembro de la junta directiva. Si no se encuentra un espacio duradero para ubicar los libros, se sopesa la posibilidad de donarlos a una biblioteca pública o universitaria.