500 personalidades de la cultura apoyan la candidatura de socialista luso a la Presidencia

Lisboa, 23 ene (EFE).- Más de 500 personalidades de la cultura en Portugal, como Salvador y Luisa Sobral, han apoyado la candidatura a la Presidencia del país del exministro socialista António José Seguro, que se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones, el 8 de febrero, al líder de ultraderecha André Ventura.

En un manifiesto enviado a EFE este viernes, explicaron que apoyan a Seguro «en la defensa de una sociedad que escoge la libertad frente al miedo, la diversidad frente al odio, la memoria frente a la reescritura de la historia y la dignidad frente a todas las formas de deshumanización».

«La cultura es incompatible -siguieron- con verdades únicas, regímenes extintos y con cualquier forma de exclusión».

Por ello, aseguraron que no aceptan «silencios cómplices» y están presentes «de cuerpo entero» en la lucha para preservar la democracia, que, recordaron, no es algo adquirido, sino una construcción diaria que requiere «memoria, valentía y acción».

Apuntaron que en estos tiempos hay una normalización y aumento del discurso de odio y un intento deliberado de reabrir heridas que «la historia ya mostró a dónde llevan».

«Sabemos que todas las derivas autoritarias comienzan con un ataque a la libertad de expresión, con la desconfianza hacia el pensamiento crítico, con la persecución simbólica o real de la diferencia», denunciaron.

Advirtieron de que esas supuestas «nuevas soluciones» se presentan a menudo disfrazadas de orden, moral o identidad, pero conducen siempre al mismo destino: «el silencio impuesto, la exclusión legitimada, la repetición del miedo y el empobrecimiento colectivo».

«Declaramos nuestro apoyo al candidato que garantice la democracia, la protección del Estado social, las diferentes libertades y el respeto por los más frágiles e invisibles», señalaron.

Entre los firmantes del manifiesto están el grupo Xutos & Pontapés, las cantantes Iolanda y Cristina Branco, el humorista Nuno Markl o la dramaturga Joana Craveiro.

El jueves, el excandidato conservador Luís Marques Mendes, que tuvo el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) durante su intento en la primera vuelta de ser el presidente de Portugal, anunció que votará por Seguro en la segunda ronda, sumándose a los exaspirantes de izquierda Catarina Martins y Jorge Pinto.

El primer ministro, el conservador Luís Montenegro, que se involucró en la campaña de Marques Mendes, ha evitado posicionarse, sin dar el respaldo del PSD, del que es presidente, a Seguro o Ventura. EFE

