The Swiss voice in the world since 1935

52 heridos al volcar un autobús turístico al norte del estado de Nueva York

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 22 ago (EFE).- Un total de 52 personas resultaron heridas este viernes cuando el autobús turístico en que viajaban volcó en una carretera de Pembroke, al norte del estado de Nueva York, informaron las autoridades y medios locales.

Personal de varias agencias públicas y helicópteros de varios condados cercanos fueron movilizados a la autopista New York State Thruway donde ocurrió el accidente, y los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, señalan los medios.

La Policía del estado alertó al público a través de su cuenta en X que todos los carriles de la Interestatal 90 -que recorre varios estados- cerca de Pembroke fueron cerrados, por lo que se prevén extensos retrasos, y pidió buscar rutas alternas.

«El personal de emergencia está en el lugar y se han solicitado ambulancias adicionales y apoyo médico», indicó la Policía.

Los bomberos continuaban sacando y rescatando pasajeros esta tarde y evaluando su condición, de acuerdo con un mensaje en X del Departamento de Bomberos del condado de Genesee, uno de los que respondió a la emergencia.

La gobernadora Kathy Hochul fue informada del accidente y señaló que su equipo coordina estrechamente con la policía estatal y los funcionarios locales para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados.

Se desconocen aún las causas del accidente y la condición de los heridos. EFE

rh/nqs/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR