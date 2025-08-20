6-0. El Pachuca golea al Chorrillo panameño en la Copa de campeones Concacaf W

Pachuca (México), 19 ago (EFE).- Pachuca, campeonas del fútbol mexicano, pasaron este martes por encima del Chorrillo panameño al que golearon por 6-0 en el debut de ambos en la Copa de campeones W de la Concacaf.

Jocelyn Orejel, Natalia Mauleón, Paola García, la nigeriana Chinwendu Ihezuo y Nina Nicosia, dos veces, convirtieron por las mexicanas, dueñas del partido ante un rival sin respuestas.

Las mexicanas salieron en busca de goles y acosaron a la guardameta colombiana Sara Lozano, con cinco disparos a puerta. La portera defendió bien, las Tuzas insistieron y pronto cosecharon los frutos de su insistencia.

En el 19 Orejel se hizo de un rebote de la portera tras un tiro libre cobrado por Charlyn Corral, y de derecha puso el 1-0, ventaja ampliada en el 21 con un gol de Mauléon, de derecha.

En la segunda mitad Pachuca volvió a ser mejor. En el minuto 52 Paola García convirtió de derecha a pase de Myra Delgadillo; en el 68 Ihezuo anotó de cabeza y en el 83 Nicosia lo hizo, al aceptar una asistencia de Selene Varela y anotar de zurda por encima de la portera Lozano.

Nicosia aceptó un pase de la colombiana Yirleidis Minota y de zurda puso el 6-0 definitivo, en el minuto 86.

El Chorrillo reaparecerá el 3 de septiembre como local ante el América, que el 18 recibirá a Pachuca.

– Ficha técnica:

6. Pachuca: Esthefanny Barreras; Ella Sánchez, Daniela Flores (Andrea Pereira, m.46), Mariana Cadena (Selene Varela, m.66), Ayooluwa Oke; Yirleidis Minota, Natalia Mauleón (Paola García, m.46), Jocelyn Orejel, Nina Nicosia; Myra Delgadillo (Nayeli Díaz, m.70), Charlyn Corral (Chinwendu Ihezuo, m.46).

Entrenador: Oscar Torres.

0. Chorrillo: Sara Lozano; Delineth Rivera, Dayane Madrid, Blanca Medina (Yamileth Palacio, m.55), Setepfany Toral, Deysiré Salazar; Melissa Herrera, Gloria Saénz (Kayra Pérez, m.78), Yeisi Fuentes, Yasselis Magallón (Shaday Mow, m.69); Shayari Camarena (Anaí Robles, m.78).

Entrenadora: Raiza Gutiérrez.

Goles: 1-0, m.19: Jocelyn Orejel. 2-0, m.21: Natalia Mauleón. 3-0, m.52: Paola García. 4-0, m.68: Chinwendy Ihezuo. 5-0, m.83: Nina Nicosia. 6-0, m.86: Nina Nicosia.

Arbitra: Deily Gómez, de Costa Rica. Amonestó a Yasselis Magallón.

Incidencias: Partido del grupo A de la Copa de Campeones W de la Concacaf, celebrado en el Estadio Hidalgo, en Pachuca. EFE

