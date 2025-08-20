The Swiss voice in the world since 1935

6-0. El Pachuca golea al Chorrillo panameño en la Copa de campeones Concacaf W

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pachuca (México), 19 ago (EFE).- Pachuca, campeonas del fútbol mexicano, pasaron este martes por encima del Chorrillo panameño al que golearon por 6-0 en el debut de ambos en la Copa de campeones W de la Concacaf.

Jocelyn Orejel, Natalia Mauleón, Paola García, la nigeriana Chinwendu Ihezuo y Nina Nicosia, dos veces, convirtieron por las mexicanas, dueñas del partido ante un rival sin respuestas.

Las mexicanas salieron en busca de goles y acosaron a la guardameta colombiana Sara Lozano, con cinco disparos a puerta. La portera defendió bien, las Tuzas insistieron y pronto cosecharon los frutos de su insistencia.

En el 19 Orejel se hizo de un rebote de la portera tras un tiro libre cobrado por Charlyn Corral, y de derecha puso el 1-0, ventaja ampliada en el 21 con un gol de Mauléon, de derecha.

En la segunda mitad Pachuca volvió a ser mejor. En el minuto 52 Paola García convirtió de derecha a pase de Myra Delgadillo; en el 68 Ihezuo anotó de cabeza y en el 83 Nicosia lo hizo, al aceptar una asistencia de Selene Varela y anotar de zurda por encima de la portera Lozano.

Nicosia aceptó un pase de la colombiana Yirleidis Minota y de zurda puso el 6-0 definitivo, en el minuto 86.

El Chorrillo reaparecerá el 3 de septiembre como local ante el América, que el 18 recibirá a Pachuca.

– Ficha técnica:

6. Pachuca: Esthefanny Barreras; Ella Sánchez, Daniela Flores (Andrea Pereira, m.46), Mariana Cadena (Selene Varela, m.66), Ayooluwa Oke; Yirleidis Minota, Natalia Mauleón (Paola García, m.46), Jocelyn Orejel, Nina Nicosia; Myra Delgadillo (Nayeli Díaz, m.70), Charlyn Corral (Chinwendu Ihezuo, m.46).

Entrenador: Oscar Torres.

0. Chorrillo: Sara Lozano; Delineth Rivera, Dayane Madrid, Blanca Medina (Yamileth Palacio, m.55), Setepfany Toral, Deysiré Salazar; Melissa Herrera, Gloria Saénz (Kayra Pérez, m.78), Yeisi Fuentes, Yasselis Magallón (Shaday Mow, m.69); Shayari Camarena (Anaí Robles, m.78).

Entrenadora: Raiza Gutiérrez.

Goles: 1-0, m.19: Jocelyn Orejel. 2-0, m.21: Natalia Mauleón. 3-0, m.52: Paola García. 4-0, m.68: Chinwendy Ihezuo. 5-0, m.83: Nina Nicosia. 6-0, m.86: Nina Nicosia.

Arbitra: Deily Gómez, de Costa Rica. Amonestó a Yasselis Magallón.

Incidencias: Partido del grupo A de la Copa de Campeones W de la Concacaf, celebrado en el Estadio Hidalgo, en Pachuca. EFE

gb/car

(fotos)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR