6-1. Un triplete de Emilly Marcondes impulsa a Brasil a semifinales

1 minuto

Redacción deportes, 2 dic (EFE).- Brasil certificó su clasificación para las semifinales del Mundial femenino de fútbol sala al imponerse con autoridad por 6-1 a Japón en el PhilSports Arena de Manila, en un encuentro que quedó prácticamente resuelto en una primera mitad de dominio absoluto de la Canarinha, que llegó al descanso con un 5-0 a favor.

La figura indiscutible volvió a ser Emilly Marcondes, elegida mejor jugadora del mundo en 2024 y referente del Melilla Torreblanca, quien firmó tres tantos y lideró con claridad el ataque brasileño.

Brasil impuso desde el inicio una presión alta que Japón no pudo contrarrestar y abrió el marcador en el minuto 3, cuando Emilly culminó una rápida transición que sorprendió a la defensa asiática.

Con el control total del partido, las ocasiones se sucedieron y el conjunto sudamericano amplió la ventaja en el minuto 8, gracias a un remate preciso de Ana Luiza, mientras que en el 10 Emilly puso el 3-0 y Débora Vanin el 4-0 en el 12.

Lejos de frenar, Brasil aumentó la intensidad y Luana Rodrigues anotó el 5-0 en el 13, en una jugada de estrategia que dejó sin opciones a la portera japonesa.

En la segunda mitad, con el choque prácticamente decidido, Brasil administró la ventaja y rotó a varias jugadoras. Aun así, Emilly completó su actuación sobresaliente al anotar su tercer gol en el minuto 38, cerrando su cuenta personal y reforzando su papel como figura del torneo.

Japón logró su único gol en los minutos finales con un tanto en propia meta de Julia en el 36. EFE

1010552

jmd/ism