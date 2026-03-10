6 muertos y 37 heridos tras un ataque ucranianio en la región rusa de Briansk

1 minuto

(actualiza con información sobre las víctimas)

Moscú, 10 mar (EFE).- Al menos seis personas han muerto y 37 han resultado heridas por un ataque ucraniano con misiles en la región rusa de Briansk, según informó el gobernador de la misma, Alexandr Bogomaz.

«Información de última hora. Como consecuencia del ataque terrorista con misiles, seis civiles murieron y 37 resultaron heridos», escribió Bogomaz en Telegram.

Bogomaz había señalado poco antes que Kiev golpeó «de forma intencionada a civiles» e indicó que se estaban tomando medidas para paliar las consecuencias de ese «ataque terrorista inhumano».

El canal de Telegram Mash añadió este martes que una veintena de vehículos habían resultado dañados.

El medio ruso indicó que uno de los misiles impactó contra una fábrica para la producción de microesquemas para dispositivos electrónicos durante una rotación de turnos en la planta.

Cerca del lugar atacado, según esa fuente, se encuentra un centro comercial y varios edificios residenciales. EFE

