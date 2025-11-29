67-102. MarJon Beauchamp lidera un claro triunfo de EE.UU. sobre Nicaragua

2 minutos

San José, 28 nov (EFE).- El alero MarJon Beauchamp lideró este viernes en Managua la primera victoria de la selección de Estados Unidos, un claro triunfo por 67-102 ante Nicaragua, en el comienzo de la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Los dirigidos por el exentrenador de la NBA Stephen Silas, con un ataque balanceado, fueron superiores de principio a fin sobre los nicaragüenses.

Beauchamp, con 24 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes, y una efectividad de + 20 en cancha, además de un altísimo 69,2 % en tiros de campo (9 de 13), con un 66,7 % en los tiros de tres (4 de 6), lideró a los estadounidenses a su primer triunfo de las eliminatorias mundialistas.

Beauchamp fue secundado por el base Brandon Knight (14) -ambos con experiencia en la NBA- y el escolta Kyle Guy (11).

EE.UU. cumplió el trámite ante Nicaragua que intentó mostrar resistencia en el primer parcial 20-31 ante su público que abarrotó el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

La selección estadounidense continuó su dominio en el segundo cuarto en el que logró un parcial de 18-28, que dejó un cómodo 38-59 al descanso.

Con el partido casi sentenciado, los estadounidenses aguantaron el mejor cuarto de los locales. El parcial quedó 16 iguales y con una ventaja de 21 para los visitantes.

EE.UU. no tembló a la hora de llevarse el último parcial y arrolló a Nicaragua con por 13-27, con lo que completó la paliza por 67-102.

Por Nicaragua destacó el ala-pívot Norchad Omier, con 26 puntos, 13 rebotes (6 ofensivos), 6 asistencias, 2 robos y un tapón. Omier, que se probó con los Cavaliers de Cleveland, fue secundado por Jared Ruiz (15) y Eden Ewing (11).

EE.UU. y Nicaragua, junto a México y República Dominicana, integran el Grupo A de esta primera ventana eliminatoria rumbo al Mundial 2027.

En el B compiten Bahamas, Canadá, Jamaica y Puerto Rico; en el C, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela; y en el D, Argentina, Cuba, Panamá y Uruguay.

En total, son 16 equipos de América en estos cuatro grupos.

El torneo eliminatorio incluye tres ventanas iniciales (noviembre 2025, febrero y julio 2026), de las que surgirán los 12 equipos que avanzarán a la Segunda Ronda, en la se disputarán otras tres ventanas (agosto y noviembre 2026, y marzo 2027) para definir los siete boletos disponibles. EFE

