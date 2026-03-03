68-72. Venezuela vence con susto a Chile

Santiago de Chile, 2 mar (EFE).- La selección de baloncesto de Venezuela venció este lunes en la ciudad de Valdivia por 68-72 a la de Chile en un cierre de partido muy ajustado de la segunda ventana del clasificatorio de las Américas.

La victoria dio los primeros dos puntos para el equipo venezolano, que ahora es cuarto en el grupo C, liderado por Brasil con 8 enteros y en el que siguen Colombia con 5 y los chilenos con 3.

Chile logró mantener el marcador ajustado por 11-12 al final del primer cuarto, en el que la labor del escolta Sebastián Suárez y del alero Ignacio Carrión fueron decisivas para mantener la presión al rival en el Coliseo Antonio Azurmendi.

El bloque venezolano comenzó más lenta con una labor más colectiva para sumar canastas, en las que el ala-pívot José Ascanio apenas sobresalió con 4 puntos.

En el amanecer del segundo periodo, el quinteto venezolano desarrolló una ofensiva potente para ampliar la ventaja con el ala-pívot Elian Centeno que aportó 7 puntos, y el alero Anyelo Cisneros.

La entrada del base Yeferson Guerra fue determinante con 10 puntos, de los cuales 2 fueron triples, para doblar el puntaje en este tramo que fue de 14-29.

El ala-pívot chileno Felipe Haase añadió 5, pero los locales no lograron remontar para cerrar la brecha que quedó en 25-41.

Los dirigidos por el argentino Juan Manuel Córdoba entraron al tercer periodo con el objetivo de no perder el paso en el marcador, pero a pesar de una buena ofensiva basada en triples la ventaja de los venezolanos no se redujo suficiente.

Chile convirtió cinco triples, dos de ellos de Haase que aportó en total ocho tantos, y otros de Suárez, el base Sebastián Carrasco y el alero Fabián Martínez, intentaron ganar este tramo y solo consiguieron quedar abajo por dos puntos 21-23.

El quinteto del entrenador español Francisco ‘Curro’ Segura contrarrestó a los chilenos con el aporte del escolta Yohanner Sifontes, que acertó 9 puntos y dejó el marcador 46-64.

Los chilenos aceleraron en el último cuarto y redujeron la diferencia hasta quedar a 3 por debajo a menos de 5 minutos del fin.

Un triple de Suárez llegó a dejarlos a uno de distancia en el marcador, a falta de 2 minutos, pero uno tiros libres a favor de Venezuela devolvieron la ventaja a 2 puntos.

Los chilenos fallaron un triple y una nueva falta dio a la visita 2 puntos convertidos por Ascanio para sellar su victoria por 68-72, a pesar de que los locales arrasaron con un parcial de 22-8.

A esta ronda del clasificatorio le restan cuatro ventanas, en la que se enfrentan todos en duelos de ida y vuelta, para buscar quedar dentro de los tres mejores de su zona, y con ello acceder a una segunda ronda donde se cruzarán entre grupos para ganarse el boleto al Mundial. EFE

