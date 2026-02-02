687 presos políticos siguen en cárceles de Venezuela, según ONG Foro Penal

2 minutos

Caracas, 2 feb (EFE).- 687 presos políticos siguen encarcelados en Venezuela, según la ONG Foro Penal, tras el proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

En sus redes sociales, Foro Penal detalló que, del total de presos políticos, 600 son hombres y 87 son mujeres, y que hay entre ellos un adolescente.

La gran mayoría de los presos son civiles (505) pero también hay 182 militares.

Este domingo, Foro Penal informó que ha confirmado en Venezuela la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un «número importante» de personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), dijo el lunes que son 349 los liberados desde esa fecha.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados pero no completamente liberados, ya que continúan con medidas sustitutivas de la prisión, tal como dijo recientemente a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

Entretanto, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de varias cárceles, donde han pernoctado por semanas para exigir la excarcelación de sus parientes.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas ya excarceladas- y acusadas de «terrorismo» y «vandalismo», según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian «represión».

Por su parte, el Ejecutivo de Venezuela aseguraba que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

