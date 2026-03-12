7-5. Los dominicanos ganan el grupo D y Venezuela jugará contra Japón

Redacción Deportes, 11 mar (EFE).- La selección de República Dominicana se impuso este miércoles por 7-5 a la de Venezuela, ganó el grupo D tras el partido disputado en el LoanDepot Park de Miami y mandó a Venezuela a jugar contra Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Los quisqueyanos, dirigidos por Albert Pujols, garantizaron una primera posición de la serie que les da derecho a enfrentar a Corea del Sur el próximo viernes 13 en el mismo escenario floridano, mientras que los vinotintos enfrentarán a Shohei Ohtani y compañía al día siguiente.

En la parte alta de la primera entrada, Juan Soto disparó un jonrón ante lanzamiento del pitcher venezolano Eduardo Rodríguez que remolcó otra carrera de Ketel Marte, lo que puso el marcador con un 2-0 inicial para los de Pujols.

Los venezolanos, orientados por Ómar López, descontaron en la baja del mismo inning por intermedio de un batazo sencillo de Willson Contreras al jardín derecho que aprovechó Maikel García para llegar al plato.

La alta de la tercera fue muy buena para los de la tierra del merengue y la bachata ya que entraron dos carreras más: el 3-1 gracias a un vuelacercas de Marte, acompañado de otro de Vladimir Guerrero Jr. para el 4-1.

En la baja de la tercera Venezuela descontó en par de ocasiones. La primera a través de Ronald Acuña Jr. tras un hit de Maikel García para el 4-2, y la segunda por anotación del mismo García luego de un bateo de Luis Arráez.

Pero en la alta de la cuarta Fernando Tatis Jr. tenía algo que decir y lo dijo con un jonrón que empujó también a Austin Wells y a Geraldo Perdomo para el 7-3 en el tablero.

Recién sería hasta la baja de la novena que Venezuela vendría a poner algo de suspenso al final del partido. Jackson Chourio llegó a home plate tras batazo de Arráez y Acuña Jr. tomó ventaja de una serie de errores dominicanos para consignar el 7-5.

Pero un doble play de los de Pujols bajó la persiana en el LoanDepot Park, que fue testigo de esta final del grupo D (que también integraron Israel, Países Bajos y Nicaragua) entre tradicionales rivales de la Serie del Caribe.

Canadá hace historia

Canadá venció este miércoles por 7-2 a Cuba, a la que eliminó del Clásico, y se clasificó por primera vez a los cuartos de final.

Además, terminó de líder del grupo A por delante de Puerto Rico, en partido que se disputó en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.

La novena puertorriqueña, con marca de tres juegos ganados y una derrota, aunque ya estaba clasificada con antelación a la próxima fase del certamen, quedó segunda en dicha zona.

Con el triunfo ante Cuba, Canadá jugará este sábado en Houston por los cuartos de final con Estados Unidos, segundo del grupo B.

Italia, líder y con récord

La selección de Italia confirmó su paternidad sobre la de México al derrotarla por 9-1 para clasificarse como líder del grupo B, y jugará el sábado contra Puerto Rico también en Houston.

Fue la tercera victoria de los italianos sobre los mexicanos en tres apariciones en la competición.

El cuarto bate Vinnie Pasquantino se convirtió en el primer bateador con tres cuadrangulares en un juego del Clásico para encabezar el ataque de los italianos, que pasaron por encima de un rival pobre en el ataque, pésimo en el pitcheo y dubitativo en la defensa.

Partidos de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol:

– Viernes 13 de marzo:

Corea del Sur – República Dominicana en Miami

Estados Unidos – Canadá en Houston

– Sábado 14 de marzo:

Puerto Rico – Italia en Houston

Venezuela – Japón en Miami. EFE

