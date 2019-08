(de izq a der) Raphael Brunschwig, director general, Lili Hinstin, directora artística, y Marco Solari, presidente del Festival de Cine de Locarno, durante la presentación del programa 2019.

(Keystone / Francesca Agosta)

Lili Hinstin cumple su primer año como directora artística del Festival de Cine de LocarnoEnlace externo con una de las carteleras más audaces y emocionantes de los últimos años. El festival comienza este miércoles.

Fiel a su larga tradición como vitrina de películas no solamente europeas sino también “periféricas” (realizadas fuera del eje EE UU - Europa), el festival promete bastantes sorpresas, privilegiando a los jóvenes cineastas y a las obras experimentales de directores afirmados sin dejar de lado los gustos de los grandes espectadores.

Para las sesiones nocturnas al aire libre en la céntrica Piazza Grande, sede principal del festival con capacidad para 8 000 personas, Hinstin tuvo la audacia de resistir a la tendencia de ofrecer películas para “sentirse bien” que satisfacen a un público más amplio. A cambio, aceptó el difícil reto de proyectar películas de calidad que cautivan a una amplio audiencia.

Tarantino, Kurosawa, Kapadia…

Sus elecciones incluyen Érase ua vez en… HollywoodEnlace externo, de Quentin Tarantino, que se estrenó en Cannes y fue reeditada por el director; Diego MaradonaEnlace externo, un documental sobre los años oscuros del argentino jugando para el Nápoles, realizado por el director del aclamado Senna, Asif Kapadia; To the End of the EarthEnlace externo, del consagrado director japonés Kyoshi Kurosawa; el thriller germano-austriaco 7 500, de Patrick Vollrath; y, en la inauguración del festival, MagariEnlace externo, una ficción autobiográfica de Ginevra Elkann, nieta del gran industrial de Fiat, Gianni Agnelli.

Para añadir placer a los cinéfilos, Hinstin decidió transformar las segundas proyecciones nocturnas de la Piazza Grande en otra sección, las sesiones Crazy Midnight, con obras míticas del director coreano Bong Joon-hoEnlace externo y los estadounidenses Jack HillEnlace externo y John WatersEnlace externo, entre otros. Waters, a quien se honra con una retrospectiva seleccionada de sus obras, también presentará una proyección especial de una de sus películas favoritas, Show People de King Vidor (1928).

Hinstin también cambió el título y el alcance de la sección de cine experimental de Signs of Life a Moving Ahead, un homenaje a Jonas Mekas, antiguo mecenas del cine experimental, fundador de Anthology Film Archives de Nueva York y artista de cámara por derecho propio. El nombre de la sección experimental de Locarno hace referencia a la película de Mekas As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of BeautyEnlace externo (2000).

Una nueva sección dedicada a la realidad virtual, Gender Bender, mostrará obras de Suiza, Canadá, Grecia, Ucrania y Francia, seleccionadas, según Hinstin, menos por su destreza tecnológica que por sus "perspectivas artísticas contemporáneas". Este tipo de trabajo tendrá un espacio cada vez mayor en las próximas ediciones del festival.

Fuente de juventud

Durante muchos años el festival ha alimentado programas paralelos dedicados a jóvenes talentos.

La Academia de Locarno incluye programas para cineastas, productores y críticos prometedores. swissinfo.ch es también uno de los medios que colaboran con la Academia de la Crítica (ver recuadro), junto con Filmexplorer.ch, Film Bulletin, MUBI, Variety e Indiewire.

Este año, el festival presenta el Campo Base. Un antiguo cuartel del ejército albergará a 200 talentos creativos (cineastas, artistas, diseñadores, poetas, etc.) de entre 18 y 30 años, procedentes de todo el mundo, sin ningún plan, pero con pleno acceso a las sedes del festival y a los actos que se desarrollen entre bambalinas.

La nueva dirección del festival parece estar dispuesta a asumir algunos riesgos creativos. swissinfo.ch estará atento para que nuestros lectores obtengan los resultados más satisfactorios.

Ámbito internacional

‘Panorama suizo’, una sección tradicionalmente dedicada al cine suizo, se mantiene, pero Hinstin dejó claro que bajo su dirección el swissness de una película ya no es una garantía de que será seleccionada.

Hinstin, quien evocó la "impresionante calidad de las obras de una nueva generación de cineastas suizos", repartió la selección de películas helvéticas a través de las distintas secciones del festival, junto con los largometrajes internacionales. “Un cine muy inteligente”, apuntan Giuseppe Salvatore y Ruth Baettig, críticos y editores de Filmexplorer.chEnlace externo, una revista en línea con sede en Basilea.

Las películas suizas que se proyectarán en Locarno incluyen 21 coproducciones de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR SRG, empresa matriz de swissinfo.ch. Muchas de ellas abordan temas como la migración, la diáspora y cuestiones interculturales, como O Fim do MundoEnlace externo (El fin del mundo), del director ginebrino de origen portugués Basil da Cunha, seleccionado para el concurso internacional. También está Bagdad en mi sombraEnlace externo de Samir, un director de Zúrich nacido en Irak, y Shalom AllahEnlace externo de David Vogel, en el que una investigación sobre suizos convertidos al islam provoca un viaje de reflexión a las propias raíces judías del director.

swissinfo.ch le lleva a Locarno Este año, swissinfo.ch se asoció con la Critics AcademyEnlace externo (Academia de la Crítica) del Festival de Cine de Locarno, un programa paralelo que selecciona a diez jóvenes periodistas cinematográficos - cuatro de Suiza y seis de todo el mundo - para una inmersión crítica en el festival. swissinfo.ch ofrecerá una amplia cobertura del festival en todos nuestros canales en inglés: usted podrá seguir las principales noticias, lo que suceda tras bambalinas y los momentos más destacados en el blog en directo de nuestra página web, junto con textos, vídeos y elementos visuales publicados en el marco de un dossier especial. También se producirán reportajes para todos los demás idiomas de swissinfo.ch: ruso, chino, japonés, árabe, español, portugués, italiano, francés y alemán. En Instagram puede seguir los videos diarios de la Academia de la Crítica, exponiendo sus puntos de vista sobre las películas y las curiosidades de Locarno. Las actualizaciones también se pueden encontrar en Twitter y Facebook. ¡Síganos! Fin del recuadro



Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram