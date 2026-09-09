72-75. Puerto Rico sucumbe a la China de Xu Han y se despide de la Copa del Mundo

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Berlín, 09 sep (EFE).- Puerto Rico dijo adiós este miércoles a la Copa del Mundo femenina de Berlín tras caer ante China en un partido que se mantuvo igualado hasta los instantes finales y que decidió la pívot de las New York Liberty, Xu Han, que con 14 puntos en el último cuarto fue clave para desequilibrar la balanza del lado asiático.

El conjunto boricua lo peleó hasta el último minuto de juego y, pese a verse seis puntos por debajo a falta de 1:40’, las canastas de Imane McGee Stafford y de Arella Guirantes le condieron una última oportunidad (70-72).

No obstante, Shuyu Yang no perdonó desde la línea de libres y aunque McGee Stafford anotó (72-74), otro lanzamiento desde el 4.70 zanjó la cuestión para el cuadro chino (72-75).

Trinity San Antonio fue la gran líder de ‘Las Guerreras’ con 24 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 5 robos y 35 de valoración. EFE

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