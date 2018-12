El Colegio Pestalozzi del Perú tiene 700 alumnos y una plantilla de 80 profesores.

(Colegio Pestalozzi, Peru)

Nacido en plena convulsión provocada en Europa por la Segunda Guerra Mundial, el colegio suizo de Perú cumple 75 años este mes. Urs Steiner, director general de la institución, habla sobre los retos y compromiso social que ha de tener la educación suiza en el extranjero, que a menudo es accesible solo para una élite.

swissinfo.ch: El Colegio Pestalozzi de PerúEnlace externo nació en 1943, en plena ebullición política europea. ¿Qué detonó su existencia?

Urs Steiner, director Colegio Pestalozzi (Se_Ni_Or)

Urs Steiner: Entiendo que los suizos que vivían en aquella época en Perú se rehusaban a hacer el saludo a Hitler en el Colegió Alemán. Así que decidieron fundar su propio colegio. Las primeras acciones para crearlo tuvieron lugar en 1941 y la idea original es que abriera sus puertas en 1942. Pero dada la coyuntura, no era fácil encontrar a una persona que pudiera, o quisiera, venir desde Suiza a asumir la dirección del colegio. Así que el proyecto se materializó finalmente en 1943.

Paradójicamente, el Colegio Alemán cerró después y muchos alumnos alemanes terminaron en las aulas del colegio suizo.

swissinfo.ch: Perú y Suiza han cambiado radicalmente desde entonces. ¿Cómo describiría usted el Colegio Pestalozzi de 2018?

U.S.: Es un colegio donde preparamos a los alumnos para enfrentar los retos futuros que tendrán. En la actualidad, los jóvenes saben que tienen que estudiar y seguirse preparando constantemente.

swissnfo.ch: ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre la educación suiza y la peruana, y cómo las maneja el colegio?

U.S.: Con respecto a la educación peruana tradicional, creo que la principal diferencia es la formación de los profesores. Preciso, tengo muchos profesores peruanos con una formación de excelencia. Pero para los colegios estatales es imposible lograr esto porque en Perú poca gente quiere dedicarse a la docencia. En parte, porque es trabajo insuficientemente pagado.

Los profesores de nuestro colegio suelen ser químicos, ingenieros, etcétera, que han terminado la universidad y vienen aquí a dictar, por ejemplo, los cursos de matemáticas o lingüistas que dan materias como el castellano. Es un perfil de profesor diferente el que tiene el colegio suizo.

Los albores del Colegio Pestalozzi en Perú 1941: La Asociación Colegio Pestalozzi da un paso inicial para fundar una escuela suiza en Lima, regida bajo los principios del pedagogo helvético Enrique Pestalozzi. 1942: Se realiza una campaña financiera para constituir un fondo para cubrir los gastos iniciales y el déficit que, obligadamente, generarían los primeros años de operación del colegio. La Segunda Guerra Mundial impide la apertura del colegio debido a la complejidad implícita en la contratación del personal docente suizo que se requería. 1943: Conrado Huber, oriundo de Meilen, se perfila como el candidato ideal. Era descendiente de pedagogos y su abuelo había emigrado a Argentina años antes, así que, aunque Huber nació en Suiza, hablaba el castellano. Se obtiene la primera licencia para el funcionamiento de la escuela, que abre sus puertas con 16 alumnos.

Fin del recuadro

swissinfo.ch: Pero el programa de estudios ¿es el suizo, con adaptaciones? O un híbrido entre el helvético y el peruano…

U.S.: En el Colegio Pestalozzi siempre hay un director suizo, que soy yo. Y también hay un directivo peruano. Cada uno vela por que las leyes educativas de su país se cumplan.

El programa académico, por su parte, es una mezcla de ambos, pero predomina lo peruano. Y las clases se imparten en alemán, español e inglés.

swissinfo.ch: ¿Cuántos alumnos y profesores tiene actualmente el colegio?

U.S.: Tenemos 700 alumnos y unos 80 profesores. Alrededor de 230 alumnos tienen pasaporte suizo. El resto, son peruanos. Y la formación comprende los niveles de kínder, seis años de primaria, tres de secundaria y dos de educación media [bachillerato].



swissinfo.ch: Esto es distinto que en muchos países. Es decir, en la mayor parte del mundo el bachillerato consta de tres años…

U.S.: Sí, en el Perú es diferente, los jóvenes salen a los 17 años del colegio hacia la universidad. Seguro es que somos un poco prematuros… ¡O un poco más inteligentes!

swissinfo.ch: Todos los colegios suizos en el extranjero tienen vinculación con algún cantón. Ustedes lo tienen con Turgovia. ¿Qué supone esta relación en términos prácticos?

U.S.: En efecto, estamos enlazados con el cantón de Turgovia, responsable de inspeccionarnos. Nos visitan cada dos años y nos ayudan a identificar las áreas en las que podemos mejorar en términos académicos y didácticos. Hacen encuestas entre los padres de familia, los alumnos y los profesores y emiten un informe.

Ahí vemos donde podemos afinar. En un colegio siempre es posible ajustar una tuerca para mejorar.

swissinfo.ch: ¿El cantón de Turgovia aporta fondos al colegio suizo en Perú?

U.S.: No, no recibimos fondos del cantón, pero sí del Gobierno. Somos uno de los 18 colegios suizos en el extranjero que están reconocidos por el Gobierno helvético.

Nosotros hacemos un presupuesto y recibimos apoyos financieros. No siempre de la misma magnitud. Esto depende mucho de la situación económica del país en donde se encuentra el colegio suizo. Los últimos tres años no han sido buenos para la economía peruana, así que hemos necesitado dinero de Suiza para la operación.

swissinfo.ch: Hace 10 años, usted decía en una entrevista que consideraba que el nivel educativo suizo descendía. ¿Hacia dónde han avanzado las cosas?

U.S.: Solo puedo hablar a partir de lo que leo en los periódicos y escucho entre mis colegas profesores. Creo que cada generación considera siempre que las cosas eran mejores antes, pero creo que siempre se trabaja para que la educación sea buena.

En el presente, por ejemplo, nuestros alumnos tienen que cumplir tareas durante las vacaciones largas. Si queremos mantener el alto nivel educativo que tiene este colegio, no se puede estar dos meses sin hacer nada.

Los alumnos que vienen al Colegio Pestalozzi aspiran siempre a un futuro profesional. A ir a la universidad.

Enrique Pestalozzi Enlace externofue un visionario de la educación suiza convencido de que la educación podía hacer la diferencia, especialmente entre los niños con menos medios económicos. Buscó siempre fomentar las capacidades del alumno respetándolo como individuo. Abogaba por adaptar los métodos de enseñanza a las dotes individuales, agrupando a los alumnos según sus capacidades y no según su edad. Sus métodos encontraron gran aceptación en Suiza, especialmente en la educación elemental. Fin del recuadro

swissinfo.ch: Enrique Pestalozzi fue un pedagogo célebre internacionalmente por poner al niño en el centro de la formación. El colegio suizo en Perú es una institución privada, de muy alta calidad, pero con matrículas que no son accesibles para todo el mundo. ¿Lo convierte eso en una escuela para élites?

U.S.: Ciertamente, no somos un colegio de beneficencia. Somos una escuela particular. Pero hay que precisar que el concepto de “élite” siempre se asocia con algo negativo. La realidad es que cada país necesita una élite, pero hay que inculcar en la gente un enfoque más social. Debemos enseñarles a pensar más en el prójimo, no solo en sí mismo.

swissinfo.ch: Cada individuo cumple un rol distinto en su país y en su economía. Pero la filosofía de Pestalozzi era democratizar la educación para mejorar a la sociedad y al individuo. ¿Está logrando este objetivo la educación suiza en el extranjero?

U.S.: Yo pienso que sí. Nosotros trabajamos internamente en lograr una educación democrática y nos esforzamos por transmitir este valor a nuestros alumnos. Yo siempre les pido que tengan visión en su vida, ideas y proyectos por realizar. Es la mejor manera de siempre dar pasos hacia adelante. Creo que vamos por buen camino.

swissinfo.ch: Y para marcar el 75 aniversario del Colegio Pestalozzi, ¿qué hará la institución?

U.S.: ¡Ah!, pues habrá diversas actividades en diciembre. Tendremos una kermés organizada por la asociación de padres de familia; actividades deportivas en un terreno perteneciente al colegio que se ubica al sur de Lima; una noche de arte organizada por alumnos, exalumnos y padres de familia, y un concierto.

Y habrá también una gran fiesta preparada por los exalumnos… esa será en un hotel, para evitar hacer bulla a los vecinos, pero se esperan más de 1 200 asistentes. ¡Será un gran festejo!

(swissinfo.ch)





swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line