752 inmigrantes llegaron la pasada noche a costas inglesas, la mayor cifra del año

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Londres, 30 jul (EFE).- Un total de 752 inmigrantes llegaron la pasada noche de manera irregular a las costas inglesas desde Francia, lo que representa la mayor cifra de llegadas en un día desde el pasado 20 de diciembre, según los datos ofrecidos este jueves por el ministerio británico del Interior.

También la pasada noche, al menos cuatro migrantes murieron mientras intentaban cruzar de manera irregular el canal de la Mancha desde Francia en dirección al Reino Unido, en dos incidentes separados. En el más grave, tres mujeres fueron halladas sin vida a la altura de las costas de Dunkerque.

Los inmigrantes, que ayer llegaron a bordo de nueve embarcaciones, llevan a 14.128 el número de llegadas irregulares en lo que va de año, una cifra 42 % menor que la que se registró en el mismo periodo de 2025.

El Gobierno británico, tanto el actual del primer ministro, Andy Burnham, como el precedente de Keir Starmer, han hecho de la lucha migratoria uno de los focos de acción.

De hecho, hoy mismo Burnham expresó su satisfacción por haber logrado «progresos significativos» en la reducción de esas llegadas. EFE

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