77 gazatíes murieron por ataques israelíes este miércoles, según el balance de Sanidad

1 minuto

Jerusalén, 2 oct (EFE).- Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza se saldaron con 77 muertos este miércoles, según el balance diario publicado hoy por el Ministerio de Sanidad en el enclave palestino, que eleva la cifra de fallecidos a 66.225 tras casi dos años de ofensiva.

Según el boletín diario de Sanidad, 222 heridos llegaron a los hospitales gazatíes en las últimas horas, por lo que la cifra total asciende a 168.938 desde el 7 de octubre de 2023.

Dos personas fallecieron el miércoles mientras intentaban conseguir comida en las inmediaciones de centros de ayuda humanitaria de la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o de los escasos camiones de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Así, 2.582 gazatíes han muerto cuando trataban de conseguir alimentos.

Además, otros 18.974 han resultado heridos, después de que en las últimas horas llegaran a los hospitales gazatíes 44 pacientes con lesiones producidas mientras esperaban ayuda humanitaria en los puntos de distribución.

Las autoridades sanitarias de la Franja recordaron también que «varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento».

A estos se suman quienes fallecieron por desnutrición o por complicaciones médicas al no poder acceder a tratamiento debido la presión sobre el sistema sanitario, que no están incluidos en el balance diario del Ministerio. EFE

lsr/ngg/jgb