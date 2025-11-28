80-68. Una Argentina a medio gas vence a domicilio a una Cuba con más ganas que juego

La Habana, 27 (EFE).- Argentina comenzó este jueves con el pie derecho su travesía para volver a una copa mundial de baloncesto tras ganar a medio gas en su visita a Cuba con un marcador de 80-68, que no reflejó del todo el dominio de los suramericanos.

El seleccionado argentino -que viajó sin su entrenador, Pablo Prigioni, por problemas con su visa- llegó a La Habana con un equipo sólido, liderado por los jugadores del Real Madrid Facundo Campazzo y Gabriel Deck, quienes vieron menos minutos que de costumbre (14.42 y 13.21 minutos, respectivamente).

Los suramericanos dominaron ampliamente el juego, siendo agresivos desde el primer cuarto tanto en tiros a distancia (40 % contra 33 %) como en ataques en la pintura (46 contra 38).

El equipo local, en el que destacó la actuación del alero Karel Guzmán (22 puntos, seis rebotes y tres asistencias), estuvo solamente una vez encima en el marcador: en el primer minuto de juego tras un tiro de tres del escolta caribeño Reynaldo García.

A partir de ahí, el ritmo y la agresividad, aunque medida, se quedó del lado de los visitantes, quienes además controlaron los rebotes totales (52 contra 48) y los defensivos (35 contra 29). Los caribeños lograron mejorar su porcentaje de tiros de campo tras perder por ocho en el primer cuarto.

De hecho, en algunos tramos del segundo y el tercer cuartos cerraron las diferencias, incluso llegaron a empatar el marcador, pero la superioridad de los argentinos reajustó una y otra vez la balanza.

Con esta victoria, los suramericanos se anotan una victoria en el inicio de las eliminatorias para Catar 2027 con miras a dejar atrás el mal sabor de boca que dejó haberse quedado fuera de Filipinas, Japón e Indonesia 2023.

La Albiceleste recibirá a los cubanos el próximo 1 de diciembre en el Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires.

Ambos conjuntos comparten el Grupo D con Uruguay y Panamá. Los tres mejores se juntarán con nueve clasificados más de otras tres zonas (Estados Unidos, México, República Dominicana y Nicaragua; Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; Brasil, Venezuela, Colombia y Chile), para juntar 12 equipos que se dividirán en dos zonas de seis escuadras cada una. Los tres mejores de cada una irán al Mundial, más el mejor cuarto lugar.

– Ficha técnica:

80 – Argentina (21+20+20+19): Gonzalo Corbalán (19), Francisco Caffaro (18), Juan Fernández (8), Gabriel Deck (8), Nicolás Brussino (8), Alex Negrete (7), Facundo Campazzo(6), Lee Aaliya (6), José Vildoza (0), Juan Bocca (0), Mateo Díaz (0), Gonzalo Bressan (0).

68 – Cuba (13+19+17+19): Karel Guzmán (22), Marcos Chacón (14), Pedro Bombino (12), Reynaldo García (11), Marlon Díaz (4), Sigfredo Casero (2), Aldo Castel (1), Kevin Zuñiga (0), Ariel Ferrán (0), Ibrahin Hechavarría (0), Brayan Canteros (0), Abraham Isaac (0).

Árbitros: Krishna Domínguez (México), Roberto Fernández (Costa Rica) y Julirys Guzmán (Puerto Rico).

Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente al Grupo D de clasificación para el Mundial 2027 disputado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. EFE

