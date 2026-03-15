91.52 España se clasifica a la Copa del Mundo con victoria sobre Puerto Rico

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San Juan, 14 mar (EFE).- La selección de baloncesto femenino de España se clasificó este sábado para la Copa del Mundo 2026 en Berlín, Alemania, al aplastar a Puerto Rico, en su tierra, 91-52, en el Torneo Premundial, en cuya jornada también ganaron Estados Unidos y Senegal.

Así, España y Estados Unidos se mantienen solas en el tope de su grupo con récord invicto de 3-0, mientras Puerto Rico y Nueva Zelanda están 0-3, a falta de dos jornadas, la de este domingo, y la del 22 de marzo.

En el primer periodo España fue más dominante en su lado ofensivo, especialmente en sus tiros largos al acertar cinco.

Aprovechando que Puerto Rico no contó por segundo partido seguido con Arelia Guirantes, una de sus figuras a la ofensiva, España con Awa Fam acertó dos de esos cinco triples para ponerse al frente 10-4.

Y aunque las boricuas intentaron acercarse lo más que pudieron, a seis puntos, las españolas seguían efectivas cuando Iyana Martín anotó el quinto triple de su selección y extendió la ventaja a doce tantos con marcador de 27-15.

Sin embargo, tal parecía que a las españolas no les era suficiente el juego de tiro largo, pues después llegó la figura de Megan Gustafson, y con dos canastos en la pintura de sus 21 en el juego, amplió la puntuación a 14 puntos (31-17) para cerrar el parcial.

El dominio de Gustafson continuó en el segundo periodo, pues con un triple, un canasto en la pintura tras atrapar un rebote ofensivo, y dos de campo de María Araujo y Fam, respectivamente, España amplió a 23 (40-17) e hizo que el seleccionador puertorriqueño Jerry Batista pidiera tiempo.

La sequía ofensiva de las locales fue tal, que hasta un espectador gritó desde las gradas: «¡Queremos puntos!». Sin embargo, este pedido tampoco ayudó. Puerto Rico solo acertó 6 en ese periodo.

Tras el tiempo de Batista, el plan ofensivo español cambió a María Conde, quien con un triple, una jugada de tres puntos y un tiro libre, ayudó a que España se llevara la primera mitad con una cómoda ventaja de 53-23.

España, sexto clasificado del mundo y subcampeón europeo, continuó su dominio en el tercer periodo, y con una canasta de María Conde, abrió la ventaja a 40 tantos con marcador de 71-31, suficientes para cargar con la victoria.

La jornada de partidos de este sábado arrancó con el primer triunfo de Senegal en el torneo al derrotar a Nueva Zelanda 61-45, y Estados Unidos se deshizo de Italia 93-59.

La Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Alemania. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

– Ficha técnica:

91. España (31+22+22+16): Elena Buenavida (0), Mariona Ortiz (3), Maite Cazorla (10), Aina Ayuso (0), María Araujo (5), Helena Pueyo (5), María Conde (11), Awa Fam (11), Raquel Carrera (11), Megan Gustafson (21), Paula Ginzo (4), Iyana Martín (10).

Seleccionador: Miguel Méndez.

52. Puerto Rico (17+6+11+18): Tayra Meléndez (0), Brianna Jones (9), Nina De León (2), Pamela Rosado (5), Zaida González (8), Sofía Roma (2), Arelia Guirantes (0), Trinity San Antonio (11), Kaelynn Satterfield (0), India Pagán (2), Imani McGee-Stafford (7), Jacqueline Benítez (6).

Seleccionador: Jerry Batista

Árbitros: Viola Gyorgyi (NOR), Yann Vezo Davidson (MAD) y Kevin Lei (CAN). EFE

jm/car

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