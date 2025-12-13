99-91. El Unicaja frena a un gran Burgos con exhibición del dominicano Chris Duarte

Alberto Fuentes

Málaga, 13 dic (EFE).- El Unicaja, con una exhibición del dominicano Chris Duarte, autor de 23 puntos, frenó a un competitivo San Pablo Burgos (99-91) y levantó un partido difícil en el Martín Carpena para enlazar su cuarto triunfo en la Liga Endesa, en el debut de Porfirio Fisac en el banquillo burgalés y de los refuerzos cajistas Augustine Rubit y Chase Audige.

Después de volver la pasada semana a la rutina de la competición liguera con una victoria ajustada en Lleida y certificar el liderato de grupo con billete a la segunda ronda en la Liga de Campeones FIBA, el equipo malagueño supo sufrir y remontar en los minutos finales ante un gran Recoletas Salud San Pablo Burgos, en la vuelta a casa tras las ventanas FIBA.

Empezó con el pie cambiado el equipo de Ibon Navarro, que vio cómo San Pablo Burgos se distanciaba de ocho puntos, construyendo bien desde el rebote, buen acierto exterior y con una intensidad acorde a lo que exige una plaza difícil de conquistar como el pabellón malagueño.

El Unicaja respondió y, al poco de iniciarse el segundo cuarto, ya estaba por delante (22-21) en una jugada con una asistencia magistral del alero Chris Duarte, muy entonado en ambos lados de la pista. El dominicano venía en esa misma jugada de hacer un tapón y de anotar dos triples de dos intentos minutos antes.

Pero siguió enrachado el equipo de Porfirio Fisac, que se estrenaba en el banquillo y veía una buena respuesta por parte de sus jugadores en la cancha, con variedad en los tiros y acierto en muchos de ellos ante buenas defensas de los locales.

Ibon Navarro tuvo que pedir un tiempo muerto con 35-43 a favor de los burgaleses que sirvió para hacer reajustes y para una reacción inmediata al ritmo del estadounidense con pasaporte montenegrino Kendrick Perry.

Así, el Unicaja recortó su desventaja al descanso (41-43), ya con los estrenos en el Martín Carpena de sus dos fichajes, el estadounidense Rubit y el jamaicano Audige.

En los puntos de Jhivvan Jackson (25) y Ethan Happ (14) se sostenía el buen ataque de Burgos, pero la figura del cajista Duarte, que acabó con 27 créditos de valoración, seguía imparable. Aún así, el Unicaja necesitaba acompañarlo con más consistencia defensiva, una parcela en la que tenía goteras (52-57, m.25) también en el tercer acto.

Ganaba de tres puntos el cuadro de Fisac (68-71), pero el momento de efervescencia del Unicaja llegó con su capitán, Alberto Díaz, como líder espiritual. Una secuencia de cinco puntos suyos consecutivos voltearon el marcador y la batuta pasó a los malagueños.

Con el partido en pocos puntos, igualado y destinado a resolverse por detalles, el conjunto andaluz anduvo más fino y concretó la victoria con una dosis extra de intensidad y un triple clave del bosnio Emir Sulejmanovic a falta de un minuto.

Es la séptima victoria en diez jornadas del Unicaja, que se mantiene una semana más entre los seis primeros y sigue sumando con el objetivo a corto plazo de estar en la Copa del Rey 2026, mientras que Burgos continúa colista a pesar de su gran actuación en Málaga.

– Ficha técnica:

99 – Unicaja (17+24+27+31): Perry (16), Kalinoski (5), Barreiro (5), Tillie (3), Balcerowski (1) -quinteto inicial-, Díaz (7), Webb III (15), Sulejmanovic (11), Duarte (23), Djedovic (7), Audige (0) y Rubit (6).

91 – San Pablo Burgos (21+22+28+20): Gudmundsson (5), Jackson (25), Meindl (5), Happ (14), Fischer (11) -quinteto inicial-, Samuels (8), Almazán (0), Corbalán (8), Díez (13) y De Sousa (2).

Árbitros: Arnau Padrós, Joaquín García y Guillermo Ríos.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 8.277 espectadores. EFE

