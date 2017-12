Este contenido fue publicado el 28 de febrero de 2017 11:00 28 de febrero de 2017 - 11:00

Priska Baumann es suiza y vive en Ámsterdam. Marcó su foto en Instagram con el hashtag #WeAreSwissAbroad. Nos llamó la atención y la contactamos para que nos contara su historia.

swissinfo.ch: ¿Por qué razón dejó Suiza? ¿Y cuándo fue?

Priska Baumann: Por amor. Probablemente la mejor de las razones y también la más habitual. Pero valió la pena. Ocurrió hace medio año: el 4 de abril de 2016 salí a las 4 de la madrugada en coche con mi amiga embarazada, su esposo y con mi pequeño perro, toda mi vida cabía en un maletero.

swissinfo.ch: ¿Tenía claro desde el principio que iba a ser un viaje sin retorno?

P.B.: Sí. Si lo haces, hazlo bien. Una no se encuentra a menudo el gran amor de su vida.

A pesar de que nos habíamos visto solo tres veces antes (sí, algo de locura y heroicidad es necesario tenerlo) y que por diversas razones no pude, ni quise mudarme, no pude estar más segura de dar este paso definitivo. No va conmigo emigrar solo a medias.

Sigo viviendo y trabajando en mi pequeño estudio cerca de Ámsterdam. Al mismo tiempo me hice autónoma a tiempo completo y acompaño a través de Internet a mujeres valientes que apuestan por sus sueños y quieren disfrutar plenamente de la vida. La aventura de la ‘emigración’ ha enriquecido en definitiva mi trabajo, y estoy muy agradecida por esta experiencia.

swissinfo.ch: ¿Cómo fue dejar para siempre Suiza?

P.B.: ¿Pero qué quiere decir “para siempre”? Si yo tengo la posibilidad de visitar Suiza cada vez que lo deseo e incluso de volver si fuera imposible desoír la llamada de las montañas. Pero en el fondo ha sido muy fácil, porque sentía que estaba dando un paso importante para mí. La importancia de esta decisión no solamente se refiere a Bas, mi novio, el principal motivo para emigrar. También he aprendido muchas cosas sobre mí, y sigo haciéndolo.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive ahora? ¿Cómo es su vida? ¿Qué tal la cocina?

P.B.: Vivo principalmente en Abcoude, un suburbio de Ámsterdam, pero también paso mucho tiempo en Hoorn, donde vive Bas. Como soy vegana y cocino a menudo, no han cambiado demasiadas cosas. Ámsterdam ofrece muchísimas más opciones a los veganos que Berna. Según tengo entendido, se está avanzando en esta materia también en Suiza.

Por lo demás, observo que los holandeses suelen comer combinados muy interesantes; el ‘pannenkoek’ (crep) picante con ‘stroop’ (jarabe), o las cien mil variantes de chocolate molido que echan a la tostada del desayuno. Todo un manjar…

swissinfo.ch: ¿Cómo es la situación política en los Países Bajos?

P.B.: En este aspecto no noto ninguna diferencia con Suiza...

swissinfo.ch: ¿Qué le resulta más atractivo de Holanda en comparación con Suiza?

P.B.: Los hombres… Bueno, en realidad, mi hombre. Luego me parece muy agradable la manera desenfadada de los holandeses y lo abiertos que son. Al igual que su franqueza, a pesar de que mi sensible corazón suizo tuvo que acostumbrarse.

swissinfo.ch: ¿Cómo ve hoy Suiza desde la distancia?

P.B.: Suiza es un país maravilloso. Soy muy afortunada de haber podido crecer allí. Es cierto, a veces es un país estrecho, tozudo y serio, pero al final todas las cosas tienen luces y sombras, y los magníficos paisajes y la puntualidad de los trenes lo compensan.



swissinfo.ch: ¿Participa en elecciones y votaciones?

P.B.: Sí, la mayoría de las veces.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

P.B.: A mis amigos y familia, especialmente a mi ahijada. Noemí va a cumplir seis años, y me gustaría tenerla a mi lado más veces. Estoy convencida de que se llevaría muy bien con los hijos de mi pareja y que les enseñaría rápida y decididamente el alemán suizo.

Dos de mis mejores amigas ya son madres. Naturalmente me gustaría estar cerca de ellas y ver crecer a sus hijas. Gracias a Dios hoy tenemos muchas posibilidades –Skype, WhatsApp, teléfono, redes sociales, etc. –para poder seguir la actualidad y formar parte de sus vidas.

Traducción del alemán: Antonio Suárez, swissinfo.ch (entrevista por e-mail)

