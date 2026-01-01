Aún golpeado por la última crisis hídrica, Uruguay se prepara para un mes casi sin lluvias

Montevideo, 1 ene (EFE).- Dos años después de la peor crisis hídrica de su historia, el suelo de Uruguay aún no se recupera al cien por cien de ese golpe y se prepara afrontar un mes en el que se espera muy poca lluvia.

El Instituto Uruguayo de Meteorología pronostica que en los dos primeros meses de 2026 hay una tendencia a que las precipitaciones acumuladas se encuentren por debajo de lo normal en gran parte del país sudamericano.

A eso se suman las altas temperaturas registradas en los últimos días, enmarcadas en un trimestre que comenzó en diciembre y se extenderá hasta febrero con máximas por encima de lo normal.

Para Uruguay y la región circundante los pronósticos indican un déficit de lluvias que se extendería hasta -por lo menos- enero. «Es la misma situación que venimos arrastrando por lo menos en el último trimestre de 2025», explicó a Agencia EFE el meteorólogo Mario Bidegain.

Para los próximos tres días, Bidegain pronostica un marcado descenso de las temperaturas, pasando de máximas de 37 grados Celsius a máximas 25 grados. Eso estará acompañado por lluvias «muy escasas» -de uno o dos milímetros- «que no es nada significativo como para que vaya a mejorar el estado hídrico del suelo».

No obstante, Bidegain afirmó que el déficit de lluvias de los últimos días «no es comparable con lo que ocurrió en el período 2020-2023, donde la sequía fue «extensísima».

De igual forma, advirtió que dicha crisis provocó un descenso de las aguas a nivel del suelo y que el país sudamericano aún no ha podido retornar a los «niveles pre sequía».

«Necesitábamos por lo menos de dos a tres años con lluvias normales para reponer el déficit hídrico», coincidió por su parte el meteorólogo José Serra. «Estoy convencido de que estamos en un período de alto déficit hídrico», agregó el experto.

Mientras tanto, Uruguay comenzó a implementar medidas preventivas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable, ante «un escenario caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de los valores medios en la zona sur».

Así lo anunció Obras Sanitarias del Estado, que también llamó a la población a hacer un «uso responsable» del agua.

Fuentes del Ministerio de Ambiente indicaron a Agencia EFE que esta comunicación «apunta a la optimización de las reservas» ante los pronósticos para enero.

Según indicaron, estiman que la situación se revierta en febrero, en lo que también coincide Bidegain, quien prevé que en la segunda quincena de febrero haya «una ligera normalización de las lluvias».

En 2023, el país sudamericano afrontó la peor crísis hídrica de su historia y el caudal de la represa de Paso Severino -con capacidad para 67.000.000 de metros cúbicos de agua- llegó a ser de poco más de un millón de metros cúbicos.

La sequía afectó el suministro de agua en los departamentos (provincias) de Montevideo y Canelones, así como también en otras localidades. EFE

