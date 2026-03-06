Aún quedan 28.000 turistas varados en Israel, en medio de la guerra regional

Jerusalén, 6 mar (EFE).- Alrededor de 28.000 turistas siguen varados en Israel en el marco de la guerra regional, según datos de este viernes del Ministerio de Turismo israelí, que informó de que unos 9.000 que permanecían en el país ya han salido de su territorio.

Desde principios de esta semana Israel ha puesto en marcha un sistema para evacuar a los turistas por vía terrestre, puesto que el espacio aéreo solo ha abierto para vuelos de repatriación de israelíes que estaban fuera del país cuando, el pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos atacaron Irán, iniciando una guerra regional.

Así, autobuses fletados por Turismo los han transportado al cruce fronterizo terrestre de Taba -en el extremo norte del golfo de Aqaba, marcando el límite sur entre el Sinaí (Egipto) y Eilat (Israel)- desde varios puntos del país.

Según Turismo, 37.000 turistas se quedaron varados en Israel al comenzar la guerra.

Desde el inicio de la guerra con Irán se han producido en Israel al menos 13 impactos por los ataques con misiles iraníes, confirmó a EFE este miércoles el Ejército de Israel, de los cuales al menos cuatro han sido directos y se desconoce cuántos se corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo.

Israel somete a censura militar los impactos de los misiles iraníes, que pueden penetrar en áreas civiles pero también en infraestructuras estratégicas (políticas, económicas, militares, etc.), por lo que es posible que la cifra sea mayor a la aportada por las fuerzas armadas. EFE

