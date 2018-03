Aún sin señales del grupo de excursionistas suizos

Este contenido fue publicado el 17 de mayo de 2001 23:04 17 de mayo de 2001 - 23:04

Durante toda la noche continuará el bombeado de agua en la gruta inundada. (Keystone)

Con el cese de la lluvias, crece de nuevo la esperanza de rescatar con vida a las 8 personas atrapadas desde la noche del miércoles en una gruta de la región francesa de Doubs, cerca de la frontera helvética.

Pese a la labor de un grupo de 300 socorristas, los esfuerzos por encontrar al grupo de excursionistas aún no permiten hablar de resultados concretos.



A las 22:00 horas de este jueves, en el noticiero nacional del canal SF1, fue entrevistado el responsable de esta visita a la gruta, Valentin Vonder Mühl del centro Altamira, contratado por la Escuela para Trabajo Social de Zúrich a fin de realizar esta expedición de fines pedagógicos, y que serviría como experiencia de convivencia en grupo para los estudiantes.



Vonder, cuestionado por los riesgos en la realización de esta expedición, subrayó que ahora la principal preocupación es que sean rescatados los jóvenes.



El coordinador, también de origen suizo, reiteró su esperanza en que las personas atrapadas se encuentren en un punto de la gruta donde exista aire suficiente.



A juicio de Vonder, un factor determinante es que el frío en la gruta sea soportable para los jóvenes atrapados desde hace más de 24 horas.



Por otra parte, Marc-André Miserez, enviado por swissinfo a la zona del incidente, indicó en su reporte de las 18 :30 horas de este jueves que pese a las difíciles condiciones de rescate, la esperaza renació ante el cese de la lluvia, que durante todo este jueves dificultó las labores en busca del grupo.



« Nuestra progresión es lenta y difícil, y aún no hemos podido establecer contacto con el grupo », indicó Alain Gehin, de la prefectura de Doubs.



Los socorristas han logrado penetrar 45 metros en el interior del orificio que conduce a la gruta. 380 metros más adentro se encuentra un espacio suficientemente alto para que pudiera servir de refugio a los excursionistas aún atrapados dentro de esta cavidad subterránea de Goumois.



Ante esta posibilidad la esperanza continúa. Jacques Michel, coordinador de la operación de salvamento, advirtió que no hay razón para dudar sobre la sobrevivencia del grupo.



Pero por el momento se perfila una larga noche allá en Goumois, en donde Michel anunció que queda descartado el envío de un grupo de buzos a la gruta como se había previsto debido a que aún existen condiciones de riesgo que podrían poner en peligro la vida de los hombres rana.



