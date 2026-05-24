A 18 días del Mundial 2026: El registro goleador ‘inalcanzable’ de Brasil y Alemania

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Por Juan David Mosos

Redacción Deportes, 24 may (EFE).- Brasil y Alemania, las dos potencias más ganadoras y asiduas de la Copa Mundial, comparten un récord que no estará en peligro en 2026, una cifra idéntica que habla de su letalidad goleadora: han encadenado 18 encuentros seguidos rompiendo las redes.

La magnitud de esta marca colectiva queda en evidencia cuando se observa a la selección de Argentina, la vigente campeona del mundo, que es el equipo que ostenta la racha abierta más larga en la actualidad, tras registrar una cadena consecutiva de nueve juegos mundialistas anotando por lo menos un gol.

En sus últimos dos duelos en Rusia 2018 y los siete que disputó en Qatar 2022, la Albiceleste venció a los arqueros rivales, pero aún si despliega todo su potencial ofensivo en Norteamérica y juega el máximo inédito de 8 partidos hasta la final marcando en cada uno, su cuenta se detendría en 17, por lo que el reinado de Brasil y Alemania continuará al menos hasta 2030.

La gesta del Scratch comenzó en el mismísimo partido inicial de su historia en el torneo, en Uruguay 1930, y se extendió hasta Suiza 1954. Aquella cadena de 18 duelos con gol concluyó con un opaco empate 0-0 ante Inglaterra en la fase de grupos de Suecia 1958.

Alemania, por su parte, hizo gala de la constancia germana al alcanzar la misma cifra en dos épocas distintas. Su primera serie de 18 partidos con festejo abarcó desde Italia 1934 hasta su primer encuentro en Chile 1962, donde la portería de Lorenzo Buffon la frenó al firmar un empate sin goles con la Azzurra.

La segunda racha teutona revivió esa regularidad ante las redes entre las ediciones de México 1986 y Francia 1998. Tras marcar durante 18 duelos sucesivos, la seguidilla concluyó sorprendentemente en los cuartos de final en suelo francés, cuando la sorprendente Croacia los eliminó con un contundente 3-0.

Los jugadores con más citas consecutivas con la red

Así como las maquinarias colectivas han demostrado su poderío en los mundiales, los artilleros en el plano individual también han dejado su firma propia en jornadas sucesivas. El francés Just Fontaine en Suecia 1958 y el brasileño Jairzinho en México 1970 dictaron cátedra al marcar en los 6 partidos que disputaron en sus torneos.

Tras ellos se ubicaron, con cinco juegos seguidos en los que aportaron al menos un gol, una docena de futbolistas, entre los que destacan los nombres de Gerd Müller, Eusébio, Leônidas, Teófilo Cubillas, James Rodríguez, Rivaldo o Hristo Stoichkov, entre otros.

Con la posibilidad de ocho partidos máximos en las canchas norteamericanas en 2026, la marca de Fontaine y Jairzinho sí tiene un peligro matemático de caer y su depredador más aventajado es el argentino Lionel Messi, quien acumula actualmente una racha goleadora de cuatro partidos, tras anotarle a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, en Qatar 2022.

En apenas unas semanas, atacantes como Erling Haaland o Kylian Mbappé buscarán emular la regularidad de estos míticos artilleros para dejar su huella personal, pero también para acercar a sus selecciones a la marca de antaño de Brasil y Alemania. EFE

jdm/car

(infografía)