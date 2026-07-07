A Colombia se le fue la hora ante los suizos, que se medirán con Argentina en cuartos

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4 minutos

Colombia le puso corazón pero no le alcanzó y fue eliminada en la tanda de penales 4-3 por Suiza, que disputará con la única sudamericana sobreviviente, Argentina, un pase a semifinales del Mundial 2026.

Los cafeteros tuvieron sus oportunidades este martes en Vancouver, pero como en todo el torneo les faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros.

Los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández en los penales condenaron a una Colombia que dejó a la Albiceleste como único representante del continente americano en el Mundial 2026.

Los porteros Camilo Vargas y Kobel fueron claves para garantizar el empate.

Pero el guardameta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández en la ronda de penales. Sánchez estrelló el suyo en el larguero.

«Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas», dijo el delantero cafetero Luis Javier Suárez.

– Duelo parejo –

Colombia aguantaba paciente las arremetidas suizas iniciales y luego aplicaba presión alta por la derecha: James Rodriguez armaba juego y buscaba a Jhon Arias y a Luis Díaz por la otra banda.

El puntero izquierdo del Bayern Munich intentaba combinar con sus compañeros y agrupaba al equipo en el ataque.

Sin su goleador, Johan Manzambi, lesionado, Suiza aún contaba con un sólido y efectivo mediocampo.

Estrechó sus líneas, haciendo densa la mitad de la cancha, e imprimía celeridad en las transiciones.

Dominaban más el balón al inicio y, en tiki-taka, avanzaban cronométricamente desde la línea de fondo en busca de su número 10 y capitán, Granit Xhaka.

Colombia se acomodaba y también disponía del balón.

– Las batallas de James –

Sus adversarios fueron más rápidos, pero la astucia no la perdió. Criticado por su desempeño en dieciseisavos ante Ghana, que lo exigió físicamente, James Rodríguez ganaba los duelos en el mediocampo ante los helvéticos.

Uno de sus centros activó a Jhon Lucumí y a Jefferson Lerma.

Transcurridos los primeros 20 minutos, el 10 de Cúcuta rompió la primera línea de presión suiza con un pase vertical a la izquierda. Su acción desembocó en un remate de Gustavo Puerta, quien hizo volar a Kobel.

Pero Suiza respondía con Fabian Rieder, encontrando espacios entre líneas. Una error de Daniel Muñoz obligó a Vargas a lucirse con dos atajadas claves antes Aron Jashari y Dan Ndoye poco antes del descanso.

– Suiza amenaza –

Suiza volvió más activada, con disparos de Djibril Sow y otra vez de Rieder. Colombia respondía con remates de Lucho Díaz y Suárez.

Para garantizar el triunfo en el duelo físico, el DT Néstor Lorenzo sustituyó a Arias por Jáminton Campaz y a James por Juan Fernando Quintero y también colocó a Richard Ríos en el centro y Cucho Hernández en ataque.

Suiza aprovechaba el reacomodo colombiano para atacarlo con velocidad. Fabian Rieder complicaba y el once europeo era el que más peligro generó antes del alargue.

– A darlo todo –

El duelo se volvió completamente físico en el tiempo suplementario.

Los suizos explotaban su buen estado físico.

Pero Colombia no cedía. Casi la tuvo con un cabezazo de Lucumi y luego insistió con misiles de Ríos y Campaz.

Camilo Vargas volvió a ahogar el gol helvético tras un remate de un recién ingresado Zeki Amdouni.

Tras los 120 minutos, cafeteros y helvéticos se fueron a penales.

Desde los doce pasos Suiza fue más certero e igualó su techo mundialista (la última vez que pisó los cuartos fue de local en 1954) y dejó a Colombia sin el sueño al menos repetir la hazaña de Brasil 2014, donde llegó a la ronda de los ocho mejores.

«Yo creo que no hay nada que reprochar, que lo dimos todo, que creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores… Ya de ahí a que no haya entrado el balón en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte», declaró el lateral derecho Daniel Muñoz.

mav/mcd/ma