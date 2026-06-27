A Cubarsí no le preocupa por el próximo rival de España

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Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El defensa español Pau Cubarsí, aseguró este viernes que el equipo se ha «llevado algún palo de más» en su victoria ante Uruguay con la que España confirmó el primer lugar en su grupo, y aseguró no le preocupa quién será su rival en la siguiente fase.

“No nos importa mucho, estamos concentrados en nosotros mismos, ahora venimos de quedar primero que era el objetivo principal, ahora a descansar y prepararnos para el siguiente partido», explicó.

Sobre el partido contra Uruguay, que terminó con roces, explicó que lo que estaba en juego era muy valioso para ambos rivales.

«Sí que a lo mejor nos hemos llevado algún palo de más, pero es fútbol, es una guerra que teníamos que llevarla por delante y lo hemos conseguido», remarcó Cubarsí al término de la victoria por un gol a cero frente a Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El defensor de 19 años del Barcelona reconoció que le faltó un poco de «frescura» al inicio al equipo, pero que fue ganando solidez a medida que avanzó el partido contra el combinado dirigido por Marcelo Bielsa, que quedó eliminado del torneo tras la derrota.

«Creo que cuando han venido pasando los minutos pues ya hemos ido cogiendo confianza y nos ha llegado el gol de la tranquilidad que yo creo que nos ha dado mucho y después teníamos que aguantar y hemos tenido alguna ocasión también para meter el segundo», dijo.

España se clasificó como líder Grupo H y esperará a quien salga vencedor del partido de Austria contra Argelia en el Grupo J este sábado.

El partido por un cupo en octavos de final se jugará lugar el 2 de julio en el estadio de Los Ángeles. EFE

mg/afs/hbr

(vídeo) (foto)