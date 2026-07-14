A De la Fuente le gustaría jugar la final con Argentina por su amistad con Scaloni

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Arlington (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, desveló tras ganar a Francia en la semifinal del Mundial, que le gustaría jugar la final el domingo con Argentina, por la amistad que le une con el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

De la Fuente que dio clase a Scaloni, cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó en conferencia de prensa que cualquiera de los dos, Inglaterra o Argentina, será muy duro, porque las dos semifinales podían ser «una final anticipada».

«Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA, por primera vez en la historia», remarcó. EFE

og/hbr

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