Berna posterga decisión sobre pacto migratorio 21 de noviembre de 2018 - 14:40 El Gobierno suizo anunció que no asistirá el mes próximo a la conferencia de Marrakech sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre las Migraciones. Informó asimismo que no tomará una decisión al respecto hasta que el Parlamento se haya pronunciado. “El Consejo Federal desea que el debate parlamentario sobre esta cuestión concluya antes de tomar una decisión definitiva al respecto. Por lo tanto, Suiza no estará presente en la conferencia de Marrakech de los próximos 10 y 11 de diciembre, donde se adoptará formalmente el pacto”, señaló en un comunicado. En su texto, el Gobierno subraya su convencimiento de que “el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para las Migraciones corresponde a los intereses de Suiza, ya que busca definir parámetros para una migración ordenada, lo que contribuiría a reducir la migración irregular”. El Gobierno evoca su decisión del pasado 10 de octubre “de aprobar, con una declaración en la que expresaba ciertas reservas, el pacto” y subraya que “de conformidad con la ley, ha decidido presentar el expediente al Parlamento para su consulta”. El texto informó asimismo que en su reunión de este miércoles (21.11) decidió proponer el rechazo de las mociones que le pedían que presentara un decreto federal que permitiera al Parlamento decidir si aprobaba o no el pacto migratorio. “El Consejo Federal considera que esta decisión es de su competencia constitucional (art. 184, párr. 1 Cst.), a reserva de los derechos de participación de la Asamblea Federal”.