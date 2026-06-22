A España le vale el empate contra Uruguay para ser primera de grupo

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Chattanooga (EE.UU.), 21 jun (EFE).- La selección española logró una goleada 4-0 ante Arabia Saudí que, unido al punto contra Cabo Verde (0-0) del debut, le hace sumar cuatro enteros con los que lidera el Grupo H y hacen que le valga el empate en la última jornada ante Uruguay para clasificarse a dieciseisavos como primera de grupo.

El partido ante la Celeste del entrenador Marcelo Bielsa será el próximo 26 de junio.

Uruguay y Cabo Verde finalizaron la segunda jornada 2-2, por lo que ambas selecciones suman dos puntos, por solo uno de Arabia Saudí.

Con estos resultados, a España le sirve empatar para acabar como primera del Grupo H, lo que le haría jugar con el segundo clasificado del Grupo J que lo conforman Argentina, Austria, Jordania y Argelia.

En el caso de perder con Uruguay, España podría clasificarse incluso como una de las ocho mejores terceras siempre que Cabo Verde gane a Arabia Saudí, y en caso de otro resultado como segunda. EFE

omb/car