A la espera de Mac Allister y con Otamendi en duda, Argentina espera por Venezuela

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- La selección argentina cumplió este martes por la tarde su penúltima práctica de cara al duelo del próximo jueves ante Venezuela, por la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, y comenzó a diagramar el posible once inicial, con las dudas de Alexis Mac Allister y Nicolás Otamendi.

A la espera de Mac Allister, que tuvo un inconveniente con su vuelo a Buenos Aires y llegará a última hora de este martes, y con Otamendi sometido a un entrenamiento diferenciado producto de una leve sobrecarga muscular, la Albiceleste se movió por la tarde en el predio Lionel Andrés Messi de la localidad de Ezeiza -provincia de Buenos Aires- bajo una leve pero persistente lluvia.

Más allá de estas ausencias, el entrenador, Lionel Scaloni, determinó que Claudio Echeverri y Valentín Carboni, dos de los más jóvenes del plantel, entrenaran con el seleccionado sub-20 que se prepara para el Mundial de la categoría que se disputará desde fin de este mes en Chile.

El equipo argentino realizó una práctica liviana con mucho ejercicio físico y trabajos regenerativos, además de un entrenamiento táctico que no brindó, sin embargo, señales claras del posible once titular para enfrentar a la Vinotinto.

No obstante, se desprende de algunos indicios que Messi sería titular en la ofensiva junto a Julián Álvarez y Thiago Almada; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister (si llega en condiciones) compondrían el mediocampo; Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi (o Leonardo Balerdi), Cristian Romero y Nahuel Molina la defensa; y Emiliano Martínez la portería.

Este duelo ante Venezuela será el último partido oficial de Messi en casa, tal como adelantó el propio jugador la semana pasada.

«Será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará», señaló el futbolista.

Para el miércoles está prevista la habitual conferencia de prensa de Scaloni en horas del mediodía y luego un entrenamiento con plantel completo por la tarde en que se definirá el once titular para enfrentar a Venezuela el jueves en el Estadio Monumental.

Tras enfrentar al combinado venezolano, la Albiceleste se enfocará en la preparación para el encuentro ante Ecuador del próximo martes, que cerrará las eliminatorias para el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina llega a la última doble fecha de eliminatorias de la Conmebol como líder indiscutido de la clasificación, con 35 puntos tras haber disputado 16 jornadas, en las que cosechó 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas y anotó un total de 28 goles. EFE

