A la UE sólo bajo consenso

A poco de la aplastante derrota de una iniciativa para iniciar de inmediato las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), el Consejo Federal (Gobierno) revisó este miércoles su calendario para la apertura de ese proceso.

"No es esencial fijar un plazo límite del 2003 al 2007", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Deiss, ante el Consejo de los Estados (Senado), reunido por primera vez en Lugano.



En referencia al escrutinio del domingo pasado durante el cual el electorado rechazó con cerca del 80% del voto la iniciativa "Sí a Europa", el funcionario subrayó que el gobierno no abrirá las negociaciones en cuestión hasta que el proyecto cuente con una amplio apoyo político.



En su informe sobre política exterior 2000, el Consejo Federal se había fijado como límite la próxima legislatura. Se contemplaba la posibilidad de que en el periodo comprendido entre el año en curso y el 2007, se descongelara la solicitud suiza de adhesión a los Quince.



Esa medida se antoja ahora como "un horizonte difícil de mantener", según la propia expresión del ministro.



Evitar una presión inútil



Antes de reactivar la solicitud, Suiza deberá aplicar los acuerdos bilaterales, examinar las repercusiones de una adhesión y proceder a reformas internas, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores.



A los ojos de Bruno Frick, del Partido Demócrata Cristiano en Schwyz, es importante que el Consejo Federal renuncie a fijarse un calendario restrictivo. Se evitaría así una presión inútil, indicó el presidente de la Comisión de Política Exterior del Consejo de los Estados.



Clarificar posiciones



"La adhesión a la UE es el objetivo del Consejo Federal, pero no del Consejo de los Estados, recordó el legislador. De esa misma opinión, la mayoría del Senado decidió tomar nota del informe sobre la política exterior 2000 pero sin aprobarlo. Esa decisión recogió 25 votos a favor y 13 en contra.



Una propuesta para que la Cámara suscribiera ese objetivo estratégico, con lo que se habrían clarificado las posiciones entre aquellos que rechazan la adhesión inmediata y aquellos que la descartan definitivamente, logró sólo un respaldo minoritario.



En todo caso, la mayoría de los senadores consideran que es necesario tomar en cuenta las eventuales consecuencias de una adhesión antes de fijarla como objetivo.



swissinfo y agencias

