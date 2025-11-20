A los 12 días, cesa el ministro boliviano de Justicia por tener una sentencia, ya cumplida

2 minutos

(Actualiza EX4260 con declaraciones del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz)

La Paz, 20 nov (EFE).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Freddy Vidovic, fue cesado en su cargo por el presidente del país, Rodrigo Paz, a los 12 días de ser nombrado y tras confirmarse que tiene una sentencia, ya cumplida, de tres años de prisión, dictada en 2015.

En su lugar, Paz nombró, mediante un decreto promulgado este jueves, a Jorge Franz García, hasta ahora viceministro de Régimen Interior, que según lo dispuesto tomará posesión del cargo hoy mismo.

El jefe de Estado boliviano recordó hoy que hace poco preguntó a Vidovic «si tenía todo en orden» y este le respondió que «sí».

«Esta situación ha puesto en peligro al vicepresidente (Edmand Lara), porque es el proponente de esa cartera, al presidente y al gabinete porque no se puede tener en el Gobierno a alguien que tenga una sentencia ejecutoriada», explicó Paz en un contacto con medios locales.

«Tuve que tomar una decisión pronta y rápida porque corría peligro la fe en el Estado», añadió Paz.

La sentencia condenatoria de Vidovic fue dictada por un juzgado de La Paz el 30 de mayo de 2015, en un proceso abreviado en el que el ministro cesado renunció a la apelación, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Oviedo explicó que la sentencia establece tres años de privación de libertad por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros, en aplicación de los artículos 181 del Código de Procedimiento Penal y 158 del Código Penal.

Asimismo, Oviedo dijo que la información sobre los antecedentes del exministro fue obtenida tras cumplir con las diligencias ordenadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien requirió informes sobre posibles causas abiertas contra Vidovic. Tras ser informado, el presidente Paz determinó el inmediato reemplazo en el Ministerio de Justicia.

Oviedo agregó que, conforme a la ley, una persona con sentencia ejecutoriada pierde derechos ciudadanos, lo que implica que no puede elegir ni ser elegido y, por tanto, tampoco ejercer un cargo público como el de ministro de Estado.

El Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) certificó que Vidovic no tenía antecedentes ni sentencia condenatoria registrada, por lo que Oviedo anunció que se investigará por qué ese fallo no figuraba en los registros oficiales. EFE

eb/drl/pddp

(foto) (vídeo)