A pesar de golear por 0-14, técnico de México pide a sus pupilas no precipitarse

Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- El español Pedro López, seleccionador de fútbol femenino de México, afirmó este sábado que sus dirigidas deben aprender a no precipitarse a la hora de definir, a pesar de propinar una goleada por 0-14 a San Vicente y las Granadinas.

«Debemos mejorar en la presión tras cada perdida de balón, pero sobre todo en situaciones de finalización. Aprender a no precipitarnos en la zona de definición. Por lo demás, me voy contento con la actitud mostrada durante todo el juego», dijo el entrenador.

México y San Vicente y las Granadinas debutaron hoy en la eliminatorias de la Concacaf para el Mundial que organizará Brasil em 2027.

México, número 29 en el ránking de la FIFA, confirmó su superioridad sobre su rival, 162 del mundo, con una gran actuación de Charlyn Corral, ex del Atlético de Madrid y máxima goleadora de la liga MX en el Apertura.

Corral anotó 7 de los 14 goles.

Pedro López aseguró que la intensidad mostrada por su equipo fue una demostración de respeto hacia un rival que dio su mejor esfuerzo.

«Hemos tratado de ser lo más profesionales respetando al rival durante todo el partido. Queremos clasificar a la próxima Copa del Mundo y estamos conscientes de que la diferencia de goles puede ser algo determinante en un último partido», explicó.

El entrenador destacó la actitud de las jugadoras de San Vicente y las Granadinas a pesar de sus limitaciones futbolísticas.

«Nos vamos agradecidos por el trato que nos han dado en esta hermosa isla, por la actitud de sus jugadoras que estuvieron firmes hasta el último minuto a pesar de la circunstancias del partido», reconoció.

Las selecciones de México y San Vicente y las Granadinas fueron emparejadas en el Grupo A junto a las de Puerto Rico, Santa Lucía e Islas Vírgenes.

La selección mexicana cerrará su actividad de este 2025 con un partido ante Costa Rica el próximo 2 de diciembre. EFE

