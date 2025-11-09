A petición de Netanyahu, se cancela la sesión de su juicio por corrupción de mañana

2 minutos

Jerusalén, 9 nov (EFE).- El Tribunal del Distrito de Jerusalén canceló este domingo, a petición del mandatario, la primera de las sesiones programadas para la semana que viene del juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según ha recogido la emisora pública israelí, Kan, los abogados del primer ministro solicitaron la suspensión de comparecencia de mañana, lunes, a fin de que Netanyahu pudiera asistir a «reuniones diplomáticas urgentes».

Como parte de su petición de aplazamiento, el primer ministro hizo entrega a los jueces de un sobre sellado donde se explica la naturaleza de las reuniones; de las que se desconocen detalles.

Se prevé que el mandatario testifique el martes y el miércoles, según anunció el tribunal que instruye el caso en su página web.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

El mismo tribunal ya rechazó este octubre otra petición del equipo de defensa del mandatario para reducir de cuatro a tres las audiencias semanales del proceso.

No obstante, el tribunal indicó que seguirá considerando solicitudes puntuales de aplazamiento si las circunstancias lo justifican.

No son pocas las veces que el mandatario ha solicitado el aplazamiento del proceso desde su inicio en 2024. En la mayoría de las ocasiones, se ha respaldado en la ofensiva bélica de sus tropas contra la Franja de Gaza -ahora en un alto el fuego- para justificar sus ausencias.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo. EFE

ybp/pms/ah