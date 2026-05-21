A prisión en Ecuador tres tailandeses por presunto tráfico ilegal de iguanas de Galápagos

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Guayaquil (Ecuador), 20 may (EFE).- Un juez de Ecuador envió este miércoles a prisión preventiva a tres hombres de nacionalidad tailandesa que fueron detenidos el martes en el aeropuerto de Guayaquil por el presunto tráfico ilegal de doce iguanas de Galápagos que tenían como destino Ámsterdam, en Países Bajos, según informó la Fiscalía.

Los hombres, identificados como Panom W., Wanchaloem K. y Akklrawin Y., están siendo investigados por un presunto delito contra la flora y fauna silvestres.

Las iguanas, que estaban dentro del equipaje de los detenidos, fueron trasladadas de manera ilegal desde las Islas Galápagos hacia el continente. Una de ellas falleció y varias presentaban «entumecimiento en sus extremidades debido a las condiciones en las que estaban siendo transportadas, amarradas sus extremidades y envueltas en medias nylon dentro de bolsos de mano», de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente.

El Gobierno presume que los ejemplares corresponderían a iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que otorga el más alto nivel de protección internacional.

Los animales están bajo custodia del ministerio para su análisis, estabilización y atención especializada.

La cartera de Estado aseguró que, una vez concluidas las investigaciones, presentarán ante el juez las pruebas «para sustentar la responsabilidad de los procesados y solicitar la sanción correspondiente por un delito que atenta contra una de las especies más emblemáticas y protegidas» de Galápagos.

El aeropuerto de la isla Baltra, de donde salieron los tailandeses, señaló que también está haciendo una «investigación exhaustiva» sobre el caso y que trabaja con la organización internacional TRAFFIC en el desarrollo de una nueva tecnología orientada a detectar fauna silvestre inmovilizada dentro de equipajes.

El archipiélago, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Natural de la humanidad.

Por su alta biodiversidad, está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

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