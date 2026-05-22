A prisión exministro ecuatoriano investigado por corrupción durante la crisis energética

3 minutos

Quito, 22 may (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó hoy la prisión preventiva del exministro de Energía Antonio Goncalves, quien está siendo investigado por malversación de fondos públicos en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética ocurrida en 2024, durante el anterior Gobierno de Daniel Noboa.

«Luego de haber analizado los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez dicta prisión preventiva para 19 de los 21 procesados por presunto peculado», informó el Ministerio Público.

Además, uno de los procesados cumplirá arresto domiciliario y otro, deberá presentarse periódicamente ante la Justicia.

El jueves, en una carta pública al país difundida en sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa se refirió, entre otros temas, a este asunto, conocido como «caso Apagón».

«Que se vayan presos los culpables, (de acuerdo a lo) basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar», enfatizó Noboa.

El inicio de la investigación se hizo público en julio pasado, después de que el entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaban examinando los procesos de contratación de la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) realizados durante la emergencia eléctrica declarada en 2024.

«Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir la puerta a la transparencia», señaló entonces el funcionario, quien estuvo encargado del Ministerio de Energía y Minas entre abril y julio de 2024.

Días antes, la Contraloría había determinado que los contratos firmados durante la emergencia energética declarada por el Ejecutivoo causaron un perjuicio económico al Estado de unos 140 millones de dólares.

Dichos contratos fueron adjudicados por Celec a las empresas Progen, con sede en Estados Unidos, y Austral Technical Management, con sede en Uruguay.

El Gobierno terminó cancelando los contratos por los incumplimientos e irregularidades detectadas, pero ya se habían realizado pagos millonarios.

Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales centrales hidroeléctricas.

Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados diarios que, en sus momentos más críticos, llegaron a catorce horas diarias.

El país andino tiene una matriz eléctrica compuesta en más de un 70 % de energía hidroeléctrica. EFE

sm/mf