A Ramón Juárez lo motiva que al ‘Vasco’ le falte media lista para el Mundial 2026

Redacción Deportes, 29 ago (EFE).- Ramón Juárez, defensa del América del fútbol mexicano, aseveró este viernes que le motiva que el seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre le haya dicho que no tiene definida más de la mitad lista de los futbolistas que llevará a la próxima Copa del Mundo del 2026.

«Javier siempre nos hace ver que la realidad es que más de la mitad de los que van a ir a Copa del Mundo no están seguros. Por eso nos dice que aprovechemos cada oportunidad sin importar si es en un micro-ciclo o en una fecha FIFA, porque los lugares están abiertos para el que esté mejor», aseveró el zaguero de 24 años.

Juárez, campeón con México en la pasada Liga de Naciones de Concacaf, aseguró que no está desilusionado por haber quedado fuera de la convocatoria con la que la selección mexicana se medirá a Japón y Corea, los próximos 6 y 9 de septiembre, dentro de la fecha FIFA.

«No es injusto, respeto mucho las decisiones del profe Javier. Él tomó la decisión de no tenerme en cuenta en esta lista, claro que estaba ilusionado de estar ahí, de jugar con la selección, pero no queda otra que seguir trabajando en mi equipo para estar presente en futuras convocatorias», señaló el jugador.

Ramón Juárez fue uno de los 24 jugadores que Aguirre tuvo en observación entre el 25 y 27 de agosto pasados en el primero de varios de los llamados micro-ciclos que realizará el seleccionador para tener un mayor número de elementos en observación de cara a la justa mundialista.

Juárez, habitual en el 11 del brasileño André Jardine, entrenador del América, reconoció que su desempeño debe ser sobresaliente en su equipo para convencer a Aguirre de que merece un lugar en selección, porque ese también es el camino hacia el fútbol europeo.

«Sueño con ser un referente de este equipo, una leyenda. Me encantaría consolidarme en selección, jugar en Europa, pero si no se da sería feliz jugar toda mi vida en este equipo», concluyó.

El zaguero está con las Águilas desde el Apertura 2023. De los 52 partidos que ha disputado ha sido titular en 37.

El América marcha invicto, ocupa la segunda posición del Apertura 2025 con 14 puntos, a uno del líder, Monterrey.

En la séptima jornada del certamen, las Águilas recibirán este sábado al Pachuca. EFE

