A subasta en Nueva York un retrato de George Washington que inspiró el billete de un dólar

(Corrige en el octavo párrafo el puesto de Alexander Hamilton)

Nueva York, 18 dic (EFE).- La casa Christie’s subastará el próximo enero en Nueva York uno de los retratos del expresidente de Estados Unidos George Washington (1789-1797) que inspiraron el popular diseño del billete de un dólar.

Se cree que James Madison, que posteriormente se convertiría en presidente de EE.UU., encargó esta obra al artista Gilbert Stuart en 1804, mientras ocupaba el cargo de secretario de Estado bajo la administración de Thomas Jefferson.

La pieza, que la casa espera se venda el 23 de enero por una horquilla de entre 500.000 y un millón de dólares, se expuso en la residencia de Madison en Montpelier (Virginia) y más tarde en la casa de su viuda Dolley en Washington.

Según Christie’s, el emblemático retrato, en el que George Washington viste una camisa de volantes y mira al pintor con semblante serio, «refleja la reverencia y el respeto que le dieron al primer presidente de EE.UU. aquellos que lo conocieron mejor».

Este George Washington fue uno de los más de cien retratos de Stuart que sirvieron como modelo para crear la imagen del billete de un dólar.

La obra sirve además como muestra del «virtuosismo» de Stuart, uno de los retratistas más relevantes de su época, y atestigua los vínculos «entre dos hombres instrumentales en la fundación de Estados Unidos», en referencia a los dos expresidentes.

Pese a que Madison y Washington fueron amigos cercanos y aliados de confianza -se cree incluso que el primero ideó gran parte del discurso inaugural del segundo- las tensiones entre ambos florecieron en 1790, cuando Madison se alineó con Thomas Jefferson y la facción antifederalista, en contra del movimiento federalista liderado por Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro (1789-1795) y uno de los Padres Fundadores de EEUU.

La aprobación del Tratado Jay en 1795, firmado entre EE.UU. y Gran Bretaña tras la guerra de la Independencia, «culminó» estas diferencias, señala Christie’s.

No obstante, el encargo de este retrato refleja «la inquebrantable lealtad de Madison a Washington», asegura la casa de subastas.

Tras su muerte y la de su esposa, la obra se vendió en una subasta pública en 1851 por 300 dólares. El comprador fue un «caballero neoyorquino» que se cree puedo haber sido William Henry Aspinwall, un destacado empresario nortamericano de la época. EFE

