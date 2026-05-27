A subasta en Nueva York uno de los T.rex más grandes por hasta 30 millones de dólares

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Nueva York, 27 may (EFE).- La casa Sotheby’s subastará en Nueva York uno de los Tyrannosaurus rex más grandes y completos jamás descubiertos, por un precio estimado de entre 20 y 30 millones de dólares.

‘Gus’, como se ha denominado al fósil, es la estrella de la subasta de Historia Natural de Sotheby’s del próximo 14 de julio, y es el dinosaurio más valioso jamás ofrecido en subasta, según un comunicado de la entidad.

«Gus es el resultado de años de excavaciones y preparaciones rigurosas en algunas de las condiciones de campo más difíciles que se puedan imaginar, así como de años de estudio, documentación e investigación minuciosos», aseguró Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby’s y directora mundial del departamento de Ciencia e Historia Natural.

El fósil, cuyo precio estimado en esta puja es la tasación «más alta jamás designada a un dinosaurio», fue excavado a lo largo de las temporadas de campo de 2021, 2022 y 2023 y tiene 67 millones de años, según Sotheby’s.

«El dinosaurio más reconocido del mundo», como lo define la casa, vivió durante el Cretácico Tardío, un periodo caracterizado por climas cálidos, niveles de mar elevados y ricas llanuras aluviales costeras.

Estas condiciones propiciaban «una extraordinaria diversidad de vida» en lo que hoy es el oeste de Norteamérica, dando pie a condiciones ecológicas en las que crecieron grandes herbívoros como el Triceratops o el Edmontosaurus.

En su caso, el T. rex se distingue por tener un cráneo «inmenso», dientes largos de raíces profundas y una mordida «excepcionalmente poderosa», además de un sentido del olfato muy desarrollado y visión frontal.

Durante su existencia, ‘Gus’ fue «uno de los depredadores más poderosos» del mundo gracias a su fuerza, sus «agudos sentidos» y su capacidad de adaptación.

Thomas Heitkamp, presidente de Theropoda Expeditions y descubridor y excavador de ‘Gus’, recuerda en la nota que el espécimen tardó tres años en excavarse, y que fue hallado en un yacimiento «complejo» que preservaba numerosos fósiles de la flora y la fauna.

«Nuestra constancia dio sus frutos y nos alegró descubrir lo que resultó ser un enorme y extraordinariamente completo ejemplar de T. rex», recalcó.

Antes de su venta el 14 de julio, este T. rex podrá verse en las galerías de Sotheby’s en Nueva York, en el edificio Breuer del Upper East Side, junto a otras piezas destacadas de la subasta. EFE

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