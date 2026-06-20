A un día del milésimo partido, Brasil golea, EE.UU. avanza y se anota el gol más rápido

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Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- Brasil se puso el traje de pentacampeón y no solo goleó a Haití por 3-0, sino que lo eliminó, este viernes en una jornada del Mundial 2026 en la que Estados Unidos se clasificó a dieciseisavos de final tras vencer por 2-0 a Australia y el paraguayo Matías Galarza anotó a los 64 segundos el gol más rápido en lo que va del torneo en el triunfo por 0-1 contra Turquía.

Horas antes, el marroquí Ismael Saibari marcó a los 71 segundos el que fue durante el juego de su selección frente a Escocia el tanto más rápido.

Es un hecho sin precedentes en los 96 años de disputa de la Copa del Mundo que en un mismo día se hayan anotado los dos goles más rápidos.

El duelo entre Paraguay y Turquía tuvo otro hecho sin antecedentes por la aplicación de una nueva norma: el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el tercer minuto añadido del primer tiempo por cubrirse la boca con la mano mientras le hablaba algo a un rival, lo cual infringe la llamada ‘Ley Prestianni’, que sanciona esta acción para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.

Además, la derrota eliminó a Turquía.

Todo esto ocurrió la víspera de que se juegue el milésimo partido por la Copa del Mundo, que tendrá como protagonistas a las selecciones de Túnez y Japón este sábado en la ciudad mexicana de Monterrey.

Brasil y el triunfo para ganar confianza

Brasil goleó por 3-0 a Haití y la eliminó para la segunda ronda, con doblete de Matheus Cunha y mucho protagonismo de Vinícius Júnior, autor del tercer gol de una Canarinha que recupera sensaciones luego de un decepcionante debut frente a Marruecos.

Con este resultado, Brasil es líder del Grupo C con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, mientras que Escocia es tercera con tres y cierra Haití con dos derrotas y sin sumar enteros.

Marruecos, con lo justo

El combinado norafricano venció por 0-1 a Escocia en el Gillette Stadium de Boston en un partido de más a menos en el que resolvió con el ya citado gol de Ismael Saibari a los 71 segundos.

El juego, que no fue ni el más brillante ni el más entretenido, sirvió a Marruecos para mostrar que es una selección sólida y con ambición de llegar lejos, pese a que este viernes no le sobró nada.

Tanto Marruecos como Escocia cerrarán su participación en el Grupo C el 24 de junio en horario unificado. Los primeros jugarán contra Haití en Atlanta y la ‘Tartan Army’ lo hará ante Brasil en Miami.

Estados Unidos, también en dieciseisavos

Al igual que lo hizo México el jueves, Estados Unidos es el segundo equipo y también el segundo anfitrión que se inscribe en los dieciseisavos de final, después de su triunfo por 2-0 ante Australia en un partido de la segunda fecha del Grupo B.

La selección dirigida por el argentino Mauricio Pochettino prolongó su momento dulce y aun sin el lesionado Christian Pulisic, se impuso en el estadio Lumen Field de Seattle gracias a un gol en propia puerta de Cameron Burgess después de una maniobra del atacante Folarin Balogun y a un tanto de cabeza de Alex Freeman, ambos en el primer tiempo.

Estados Unidos celebró este mismo viernes el primer puesto de su grupo.

Paraguay revive, Turquía se despide

En un luchado partido, Paraguay venció por 0-1 a Turquía con un gol a los 64 segundos de Matías Galarza, ahora el más rápido del Mundial 2026, pero terminó con 10 jugadores por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca con la mano mientras atizaba a un rival.

La derrota en Santa Clara, segunda en dos salidas, anticipa la eliminación de Turquía a falta de una jornada para el fin de la fase de grupos y eleva el valor de las acciones de la Albirroja, que en el debut cayó vapuleado por 4-1 ante Estados Unidos.

Paraguay y Australia, igualados ahora con 3 puntos, se jugarán en el último partido la clasificación como segundo del Grupo B.

En el tercer minuto añadido fue expulsado el paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a Mert Müldür, lo cual infringe la denominada ‘Ley Prestianni’, que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.

El VAR dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton, que comunicó la decisión y mostró la tarjeta roja al atacante de 32 años del Atlanta United.

«Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja», explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA en el partido de la segunda jornada del Grupo D.

El día del 1.000

El partido número 1.000 de los Mundiales se juega este sábado entre Túnez y Japón, por la segunda fecha del Grupo F, en el Estadio Monterrey, conocido como el ‘Gigante de Acero’.

El encuentro contará con una ceremonia protocolaria de la FIFA y los árbitros portarán uniformes y parches conmemorativos por esta cifra.

La batalla entre nipones y tunecinos no solo será simbólico por la cifra: también será clave para las dos selecciones. Las Águilas de Cartago necesitan reaccionar después de caer por goleada 5-1 ante Suecia, mientras que los Samuráis Azules querrán su primer triunfo tras el empate a dos contra Países Bajos.

Koné agradece

El centrocampista canadiense Ismaël Koné agradeció a la afición y a sus compañeros el apoyo recibido tras fracturarse la tibia izquierda durante el partido en Vancouver ganado por 6-0 a Catar por una dura entrada de Assim Madibo.

Koné, quien abandonó la cancha en una camilla y fue operado de urgencia horas después, publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. «He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias», escribió.

«No se imaginan lo agradecido que estoy a todos los que me han contactado y rezado por mí. Le doy gracias a Dios por ello, porque no todo el mundo tiene tanta suerte», señaló.

Kimber, entre algodones, tras sufrir conmoción cerebral

El lateral Quinten Timber, que el jueves sufrió una leve conmoción cerebral durante el entrenamiento de la selección neerlandesa, no se ejercitó este viernes con el conjunto que dirige Ronald Koeman.

Timber, cuyo hermano Jurriën se perdió el Mundial por lesión, quedó conmocionado tras chocar con un compañero durante el entrenamiento y fue descartado para el partido de la segunda jornada del Grupo F que enfrentará este sábado a Países Bajos con Suecia.

Los juegos Alemania-Costa de Marfil y Ecuador-Curazao, del Grupo E, cerrarán la jornada sabatina. EFE

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