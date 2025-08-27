A un mes de arrancar, el España-Brasil ya desata la locura en el mundial sub-20

4 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 27 ago (EFE).- A un mes del inicio del Mundial Sub-20, el Comité Organizador Local (COL) chileno prometió este miércoles seguridad total para un torneo que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre, que ya casi ha agotado los boletos para el España-Brasil y que supondrá la prueba más importante del nuevo sistema Video Support.

“Las personas que tienen prohibición de ingreso al estadio no van a poder comprar entradas para el Mundial”, respondió a EFE Felipe De Pablo, director ejecutivo del COL como garantía para que el torneo no tenga problemas de violencia en los escenarios deportivos.

El directivo explicó que los boletos tienen venta nominativa con documento de identidad, lo cual hace un filtro cruzado con el registro de hinchas chilenos, mientras que trabajan con autoridades suramericanas y de otros países para los extranjeros.

“Todo pasa por la Policía de Chile que tiene los antecedentes de las personas que pueden ser peligrosas y estamos en contacto con Conmebol para trabajar con las bases de datos de personas que no pueden asistir a partidos de fútbol”, añadió.

A la fecha han vendido 180.000 entradas que se concentran en los partidos que se jugarán en el Estadio Nacional de Santiago, entre los cuales está el España-Brasil de la fase de grupos que está casi agotado al igual que la fecha inaugural y la final en un 95 por ciento.

Las entradas tienen un costo entre 4 y 15 dólares y comenzarán planes de incentivo para la venta de los partidos que se jugarán en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, entre los cuales está el de Argentina ante la actual subcampeona Italia, el Estadio El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal en Talca.

Prueba clave para el ‘Var popular’

Chile será el escenario para una prueba mayor del nuevo sistema Video Support -alternativa al VAR-, al tratarse de la máxima competición de la FIFA después de una Copa del Mundo.

Se trata de una revisión de jugadas que solo se realizarán a solicitud de los entrenadores, en caso de que haya duda de la decisión arbitral, y que se probó anteriormente en la Copa Juvenil Blue Stars de la FIFA y en el Mundial Femenino en Colombia, ambos en 2024.

Las cuatro sedes del campeonato deberán estar completamente acondicionadas para este domingo, el Estadio Nacional tendrá un evento de prueba con el partido entre Chile y Uruguay por el cierre de la eliminatoria al Mundial 2026 el 9 de septiembre, y el sábado 13 la FIFA tomará control de los recintos.

Además de los cuatro estadios y sus campos, el evento ha requerido acondicionar 19 canchas de entrenamiento repartidas entre las cuatro ciudades sedes para el uso de las 24 selecciones clasificadas, que han requerido una inversión de cerca de 17 millones de dólares, según cifras presentadas.

Panamá, la primera selección en llegar

La selección de Panamá es la primera que llegará al país austral a inicios de septiembre, mientras que el grueso de los equipos arribará dentro de los cinco días previos al arranque del torneo.

El sorteo realizado en mayo pasado determinó que el grupo A está encabezado por el anfitrión Chile junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. En el B están Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá; en el C están Brasil, México, Marruecos y España; mientras que el D lo encabeza Italia junto a Australia, Cuba y Argentina.

En el grupo E jugarán Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica, mientras que en el F quedaron Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Chile acogerá por segunda vez el Mundial Sub-20, tras la edición de 1987 en la que La Roja finalizó en el cuarto lugar. EFE

mjr/lg/jm/car

(foto) (vídeo)