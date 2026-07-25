A un mes del desastre: el doble terremoto de Venezuela en cifras

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Caracas, 24 jul (EFE).- Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de recuperación de cuerpos y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

Al menos 5.546 personas han muerto tras los terremotos, mientras el número de heridos es de 16.740, según el más reciente balance oficial divulgado este viernes.

Las autoridades no actualizan la cifra de desaparecidos desde el pasado 25 de junio, un día después del doblete sísmico, cuando contabilizaban 157 personas en paradero desconocido.

La iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ registra 29.469 reportes de personas cuyo paradero no ha podido ser confirmado.

En la víspera, el Gobierno venezolano convocó a los familiares de niños desaparecidos tras el doble terremoto para hacer pruebas de verificación que ayuden a identificar 38 cuerpos que se mantienen en la morgue habilitada en el puerto de La Guaira, el estado más devastado.

Por su parte, la ONG venezolana Cofavic instó a las autoridades a seguir los estándares internacionales para la recuperación e identificación de restos humanos.

2.- Rescatados y damnificados

El total de personas rescatados es de 6.462 y el de personas sin vivienda es 17.907, por lo que se han habilitado 107 campamentos transitorios que alojan a un total de 23.811 personas, según datos gubernamentales.

Protección Civil de Venezuela desmintió en la víspera el reciente reporte del hallazgo de sobrevivientes en La Guaira, luego de que circularan en redes sociales versiones sobre personas con vida, a casi un mes del doble terremoto.

Actualmente, se encuentran desplegados 30.989 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 31.745 voluntarios registrados.

3.- Escombros

El doble sismo en Venezuela ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir del sobrevuelo de drones, helicópteros, y mediciones en campo, informó recientemente el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez.

El funcionario mostró una lámina en el canal estatal VTV donde se detalla que, del total estimado de escombros, 1.529.000 toneladas corresponden a material de construcción y 577.000 a bienes personales.

Sin embargo, Rodríguez no aclaró si estos datos reflejan los daños a nivel nacional o únicamente los de La Guaira.

4.- Ayuda humanitaria

Un total de 10.977,336 toneladas de alimentos y 51.215,582 toneladas de agua han sido distribuidas, según el Gobierno, mientras la ayuda humanitaria sigue llegando a Venezuela.

Sin embargo, ya se han ido la mayoría de los grupos de rescatistas internacionales que viajaron al país suramericano la primera semana tras los sismos, aunque 2.278 brigadistas internacionales siguen en Venezuela, según el más reciente balance oficial.

Las necesidades humanitarias en Venezuela siguen siendo muy grandes un mes después de los terremotos, resaltó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

«Este desastre está lejos de haber terminado. Seguir distribuyendo artículos esenciales y proteger a las personas y la salud pública es una prioridad a medio plazo», destacó la directora regional de FICR para América, Loyce Pace, en un comunicado.

5. Daños

El Banco Mundial estimó en la víspera en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

La evaluación, elaborada mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (Grade), concluye que un 47 % de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en 9.300 millones de dólares, mientras que la infraestructura sufrió daños por 5.200 millones (27 %) y los edificios no residenciales por 5.000 millones (26 %).

Al menos 856 edificios han sido afectados y 190 colapsaron, mientras en el país se encuentran desplegados grupos de especialistas, entre ellos voluntarios del Colegio de Ingenieros de Venezuela, para evaluar los daños del terremoto.

El Gobierno instauró un sistema de marcaje por colores para los edificios: verde (seguros), amarillo (alerta y revisión), rojo (alto riesgo-zona prohibida), aunque no todos se han evaluado. EFE

rbc/bam/jrg