A.Saudí dice responderá con fuerza sin precedentes si hutíes de Yemen atacan su territorio

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El Cairo, 4 jul (EFE).- Arabia Saudí afirmó este sábado que la coalición militar que lidera responderá con «firmeza» y con «fuerza sin precedentes» si los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, ponen en práctica su reciente amenaza y atacan el territorio y los aeropuertos saudíes.

«La coalición responderá y atacará con toda firmeza, y con fuerza sin precedentes, a cualquier intento de atentar contra el reino, sus ciudadanos y sus bienes nacionales», advirtió el portavoz militar saudí, Turki al-Maliki, en un comunicado.

Su advertencia llega pocas horas después de que el portavoz militar hutí, Yehya Sarea, amenazara con atacar los «intereses vitales» de Arabia Saudí, incluidos sus aeropuertos, si la coalición militar liderada por ese país sigue imponiendo restricciones sobre el espacio aéreo de las zonas controladas por los insurgentes yemeníes desde 2014. EFE

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