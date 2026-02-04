A.Saudí y Turquía exigen que Israel deje de atacar en Gaza y abra todos los cruces

Riad, 4 feb (EFE).- Arabia Saudí y Turquía exigieron este miércoles que Israel cese sus ataques en Gaza, cumpla con el alto el fuego que entró en vigor en octubre pasado y abra «todos» los cruces de la Franja para el flujo «sin obstáculos» de ayuda humanitaria a los gazatíes.

En un comunicado conjunto al final de la visita oficial a Riad del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ambos países «expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, la continua agresión israelí y la obstrucción a la entrada de ayuda humanitaria».

Exigieron que Israel «abra todos los cruces sin obstáculos para la llegada de ayuda humanitaria a todas las partes de la Franja», y que la «comunidad internacional incremente las presiones sobre la fuerza ocupante para garantizar la protección de los civiles (palestinos), y para que deje de atacar instalaciones vitales» en el enclave palestino.

Según la nota, las dos potencias islámicas regionales destacaron la importancia de «consolidar el alto el fuego», en tanto «celebraron el inicio de la segunda fase» del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

Aludían aparentemente a la apertura el pasado lunes del cruce de Rafah, que conecta Gaza con el norte de Egipto, tras cerca de dos años bloqueado por Israel.

A través de ese paso se permite -previa autorización israelí y en condiciones bastante complicadas- el paso a diario de un número limitado de pacientes palestinos y sus acompañantes para recibir tratamiento en Egipto, y el regreso de otros enfermos o heridos que habían sido tratados en el país norteafricano durante la guerra.

La situación en Gaza y el avance del plan de paz de Trump centrarían también las conversaciones que Erdogan tiene previsto mantener este miércoles en El Cairo con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Erdogan y Al Sisi son claves mediadores en el alto el fuego y socios de la Junta de Paz del mandatario republicano, que supervisará la recuperación y la reconstrucción en Gaza. EFE

